La Semana de la Moda de Shenzhen P/V 2023 destaca el desarrollo verde y la innovación en ciencia y tecnología

BEIJING, 9 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- La Semana de la Moda Primavera/Verano 2023 de Shenzhen, que concluyó el martes en Shenzhen, provincia de Guangdong, en el sur de China, se centró en el desarrollo ecológico y la innovación científica y tecnológica en la industria de la moda.

Con el tema "We Can Be", el evento de ocho días incluyó más de 70 desfiles y más de 30 actividades creativas de moda, así como exhibiciones y foros de moda de desarrollo sostenible para presentar una fiesta llamativa para más de tres millones de espectadores en línea y fuera de línea.

Photo shows the Spring/Summer 2023 Shenzhen Fashion Week concluded in Shenzhen, south China's Guangdong Province on Tuesday.

Cabe señalar que la semana de la moda de este año propuso una iniciativa de neutralidad de carbono para llamar a los participantes y empresas a tomar medidas concretas para reducir las emisiones de carbono en un intento por abordar el cambio climático y demostrar la visión de protección ambiental.

Como uno de los centros de moda más desarrollados de China, Shenzhen ha formado cadenas industriales y de suministro estables para atraer a más de 4.100 empresas de alta tecnología establecidas en el distrito de Nanshan de la ciudad.

En los tres primeros trimestres de este año, las exportaciones de textiles y prendas de vestir de la ciudad alcanzaron los 51.220 millones de yuanes, con un aumento interanual del 9,8 por ciento, entre las cuales las exportaciones a los mercados de Estados Unidos, la ASEAN y el Reino Unido aumentaron drásticamente, según estadísticas de Aduanas de Shenzhen.

En los últimos años, Shenzhen se ha esforzado por establecer laboratorios clave y realizar investigaciones científicas para impulsar la innovación en ciencia y tecnología, la transformación digital y la mejora de la cadena de suministro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1942499/image1.jpg

