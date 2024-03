Xinhua Silk Road : La pose des voies de la liaison ferroviaire à grande vitesse Shanghai-Suzhou-Huzhou commence

PÉKIN, 15 mars 2024 /PRNewswire/ -- La pose des voies de la nouvelle liaison ferroviaire à grande vitesse reliant Shanghai et les villes voisines de Suzhou et Huzhou a commencé le 2 mars à Shanghai.

La liaison ferroviaire à grande vitesse Shanghai-Suzhou-Huzhou reliera Shanghai, Suzhou de la province de Jiangsu, dans l'est de la Chine, et Huzhou, de la province de Zhejiang dans l'est de la Chine. Elle aura une longueur totale de 163,7 kilomètres et 7 stations.

Photo shows the construction site of track-laying for Shanghai-Suzhou-Huzhou high-speed railway. (Photo by Zhang Haifeng)

La longueur de la voie ferrée devrait dépasser 450 kilomètres. Les travaux de pose de la voie devraient être terminés d'ici la fin du mois de juin de cette année, selon un rapport récemment publié sur le compte officiel WeChat du district de Songjiang à Shanghai.

Selon le rapport, la ligne entière a été séparée en deux sections en raison de conditions d'exploitation différentes, y compris la section de voie sans ballast de Songjiang à Huzhou et la section de voie avec ballasts de Songjiang à Hongqiao. La première section devrait être terminée vers le 5 avril.

La voie pourra supporter une vitesse de 350 km par heure de Songjiang à Huzhou, et la section entre Songjiang et Hongqiao pourra supporter une vitesse moyenne de 120 à 200 km par heure.

Sa mise en service est prévue pour la fin de l'année. Après son achèvement, la liaison ferroviaire renforcera le système de transport intégré dans le delta du fleuve Yangtze et favorisera davantage les liens économiques entre Shanghai et les villes du delta.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/339171.html