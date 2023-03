Xinhua Silk Road : Le district de Yubei de la ville chinoise de Chongqing redouble d'efforts pour achever les chaînes industrielles et stimuler les investissements

PÉKIN, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le district de Yubei, dans la municipalité de Chongqing (sud-ouest de la Chine), a redoublé d'efforts pour optimiser les chaînes industrielles et faciliter les investissements dans le district.

En se focalisant sur les secteurs compétitifs du district, Yubei a mis en place un programme de promotion des investissements au début de l'année afin d'attirer des entreprises de premier plan et des projets phares.

The aerial photo shows a view of Yubei District in southwest China's Chongqing Municipality.

Un représentant du district de Yubei a déclaré que les efforts déployés par le district pour promouvoir et faciliter les investissements battent leur plein cette année.

Le district a lancé une campagne spéciale en créant six groupes de travail spéciaux pour la promotion des investissements axés sur ses six chaînes industrielles clés, notamment les véhicules à énergie nouvelle connectés à un réseau intelligent, la fabrication d'informations électroniques, les logiciels et les services d'information, la finance innovante, la logistique commerciale et l'agriculture moderne, la culture et le tourisme, dans le but de réaliser de nouvelles avancées en matière d'investissement dans les chaînes industrielles.

Par ailleurs, le district a redoublé d'efforts pour stimuler les investissements nationaux et étrangers dans ses secteurs clés et a mené plusieurs activités de promotion des investissements à l'intention des entreprises du Fortune Global 500, des entreprises publiques, des institutions de premier plan, etc.

De plus, Yubei s'apprête à optimiser et à améliorer son mécanisme de promotion des investissements afin de fournir une garantie solide pour la signature et la mise en œuvre de projets majeurs.

Dans le même temps, le district a prévu de mettre à jour sa bibliothèque de projets d'investissement en temps réel. Parmi les projets d'investissement en cours de négociation dont l'investissement prévu est supérieur à 100 milliards de yuans, plus de 30 % seront signés dans un délai de six mois et plus de 60 % dans un délai d'un an.

Des efforts seront déployés pour promouvoir la construction d'une plateforme d'investissement de promotion de l'intelligence numérique centrée sur l'analyse de l'industrie, l'attraction de projets, les services d'atterrissage et d'autres processus clés.

Yubei imposera également un système de gestion en boucle fermée et augmentera le poids des indicateurs de qualité et de l'évaluation des investissements pour les projets majeurs.

