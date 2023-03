Xinhua Silk Road: Distrito de Yubei em Chongqing, na China, aumenta esforços para completar cadeias industriais e impulsionar investimentos

PEQUIM, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O distrito de Yubei, no município de Chongqing, no sudoeste da China, intensificou os esforços para otimizar ainda mais as cadeias industriais e facilitar mais investimentos no distrito.

Concentrando-se nas indústrias competitivas do distrito, Yubei lançou um esquema de promoção de investimentos no início deste ano em uma tentativa de atrair uma série de empresas importantes e projetos de referência para se estabelecerem aqui.

A foto aérea mostra uma visão do distrito de Yubei na cidade de Chongqing, no sudoeste da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Um representante do distrito de Yubei disse que os esforços do distrito para promover e facilitar o investimento estão em pleno andamento este ano.

O distrito lançou uma campanha especial estabelecendo seis grupos de trabalho especiais para promoção de investimentos centrados em suas seis principais cadeias industriais, incluindo veículos inteligentes de novas energias conectadas à rede, fabricação de informações eletrônicas, software e serviços de informação, finanças inovadoras, logística comercial e agricultura moderna e cultura e turismo, buscando novos avanços no investimento da cadeia industrial.

Por outro lado, o distrito intensificou os esforços para impulsionar o investimento nacional e estrangeiro em seus principais setores e realizou uma série de atividades de promoção de investimento voltadas para empresas Fortune Global 500, empresas estatais, instituições líderes, etc.

Além disso, Yubei está preparada para otimizar e melhorar ainda mais seu mecanismo de promoção de investimentos a fim de oferecer uma sólida garantia para a assinatura e implementação de grandes projetos.

Ao mesmo tempo, o distrito planejou atualizar sua biblioteca de projetos de investimento em tempo real. Dos projetos de investimento em negociação com um investimento planejado de mais de 100 bilhões de yuans, mais de 30% deles serão assinados em até seis meses e mais de 60% serão assinados no prazo de um ano.

Serão envidados esforços para promover a construção de uma plataforma de investimento de promoção de inteligência digital centrada na análise do setor, atração de projetos, serviços de pouso e outros processos-chave.

Além disso, Yubei implementará um sistema de gestão de circuito fechado e aumentará o peso dos indicadores de qualidade e a avaliação de investimentos para grandes projetos.

