Xinhua Silk Road : Le fabricant d'engins chinois Zoomlion confirme des ventes pour une valeur de 600 millions de yuans au salon CONEXPO-CON/AGG

PÉKIN, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le fabricant d'engins chinois Zoomlion Heavy Industry Science and Technology (Zoomlion, 000157.SZ) a présenté 22 produits au CONEXPO-CON/AGG, le plus grand salon professionnel de la construction en Amérique du Nord, avec des signatures de contrats et des accords provisoires d'une valeur de 600 millions de yuans (environ 87,1 millions de dollars américains) au cours des trois premiers jours de l'événement qui dure une semaine.

Photo shows the exhibition area of China's machinery equipment maker Zoomlion.

Le salon se tient tous les trois ans à Las Vegas. Par rapport à l'édition précédente, Zoomlion a augmenté le nombre de produits exposés de près de 60 %, présentant des produits et pièces de sept catégories.

Zoomlion a montré sa compétence dans les sections de machines à béton, des grues mobiles et des grues à tour lors de l'exposition.

Par exemple, la machine à béton 50X-6RZ est sûre, écologique et facile à utiliser. Elle est également équipée de châssis locaux et a été utilisée dans de nombreux projets aux États-Unis.

Le salon a été l'occasion de la signature d'un contrat concernant une grue de 800 tonnes, battant le record des exportations de la Chine vers le marché sud-américain en termes de capacité.

En outre, une démonstration détaillée des produits et de leur conception a été réalisée dans la section des grues à tour cette année.

Quant à la section émergente des engins de terrassement, Zoomlion a exposé sept types de produits au salon, contre deux produits exposés lors de l'édition précédente, afin de répondre aux différents besoins des clients.

L'Amérique du Nord joue un rôle clé dans la stratégie de mondialisation de l'entreprise, a déclaré Bruce Liu, directeur général adjoint de Zoomlion International, ajoutant que l'entreprise a toujours mis la localisation au premier plan au moment d'étendre ses activités sur les marchés mondiaux. L'entreprise s'efforce de présenter des produits de qualité qui peuvent répondre aux besoins de clients plus locaux.

On apprend que l'entreprise est entrée sur le marché nord-américain en 2007. Avec 16 ans d'histoire sur ce marché, Zoomlion a créé une filiale dans la région et a promu ses différents produits, y compris les machines à béton, les grues à tour et les grues à chenilles aux États-Unis.

Le grand salon CONEXPO-CON/AGG s'est déroulé du 14 au 18 mars, présentant les dernières avancées en matière d'équipement et les dernières applications technologiques dans tous les domaines du secteur de la construction. Couvrant près de 280 000 mètres carrés de surface d'exposition, l'édition 2023 du salon a attiré plus de 2 400 exposants de 36 pays et régions, selon l'organisateur.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/333291.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2037903/Zoomlion.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road