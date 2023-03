Xinhua Silk Road: fabricante chinesa de equipamentos de maquinário Zoomlion fecha acordos totalizando RMB600 milhões na CONEXPO-CON/AGG

PEQUIM, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A fabricante chinesa de equipamentos de maquinário Zoomlion Heavy Industry Science and Technology (Zoomlion, 000157.SZ) apresentou 22 produtos na CONEXPO-CON/AGG, a maior feira comercial de construção da América do Norte, com acordos assinados e acordos provisórios totalizando 600 milhões de yuans (cerca de 87,1 milhões de dólares americanos) nos primeiros três dias do evento com duração de uma semana.

Foto mostra a área de exposição do fabricante de equipamentos de maquinário da China, Zoomlion. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

A feira é realizada a cada três anos em Las Vegas. Em comparação com a edição anterior, a Zoomlion aumentou o número de produtos em exibição em quase 60% neste período, incluindo produtos e peças em sete categorias.

Na exposição, a Zoomlion mostrou sua competência nas seções de maquinário de concreto, maquinário de guindastes móveis e maquinário de guindastes de torre.

Por exemplo, o maquinário de concreto 50X-6RZ é seguro, ecológico e fácil de operar. Também é equipado com chassi local e tem sido usado em muitos projetos nos EUA.

A feira também foi palco de um acordo de um guindaste 800-tonne, quebrando o recorde das exportações da China para o mercado sul-americano em termos de capacidade.

Além disso, uma demonstração detalhada de produtos e design foi apresentada na seção de guindastes de torre este ano.

Quanto a uma seção emergente de equipamentos de terraplanagem, a Zoomlion exibiu sete tipos de produtos neste evento, em comparação a dois produtos na edição anterior, para atender às diferentes necessidades dos clientes.

A América do Norte desempenha um papel fundamental na estratégia da empresa de se tornar global, disse Bruce Liu, assistente de diretor geral da Zoomlion Omlion International, acrescentando que a empresa sempre colocou a localização em primeiro lugar ao expandir os negócios nos mercados globais. Ela vem tentando apresentar produtos de qualidade que possam atender às necessidades de mais clientes locais.

Sabe-se que a empresa ingressou no mercado norte-americano em 2007. Com mais de 16 anos de história no mercado local, a Zoomlion estabeleceu uma subsidiária na região e promoveu seus vários produtos, incluindo maquinário de concreto, guindaste de torre e guindaste sobre esteiras nos Estados Unidos.

A imensa feira da CONEXPO-CON/AGG realizou-se de 14 de março a 18 de março, apresentando os mais recentes avanços em equipamentos e as mais recentes aplicações tecnológicas em todos os campos de construção. Abrangendo mais de 3 milhões de metros quadrados de espaço de exposição, a edição de 2023 atraiu mais de 2.400 expositores de 36 países e regiões, de acordo com o organizador.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/333291.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2037994/Zoomlion.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road