Xinhua Silk Road : le festival du tourisme culturel débute à Changshu, dans l'est de la Chine

PÉKIN, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le festival culturel de Changshu Yushan et festival touristique de Shajiabang 2024 et le 33e festival de la pivoine de Changshu Shanghu du Jiangsu se sont ouverts samedi dans la ville de Changshu, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, dans le but de promouvoir le développement du tourisme culturel local.

Photo taken on March 30 shows the opening ceremony of the 2024 Changshu Yushan Culture and Shajiabang Tourism Festival and the 33rd Jiangsu Changshu Shanghu Peony Festival.

Sur le thème « Déguster la culture de Changshu, admirer les paysages de Changshu », le festival d'un mois comprend 10 activités principales et 10 activités complémentaires, telles que des festivals de la pivoine, un concours national d'amateurs d'opéra, un rassemblement de joueurs de guqin et un marché culturel de village.

Ces dernières années, Changshu a intégré la culture et le tourisme et a lancé une série de produits caractéristiques tels que le circuit régime, le circuit team-building et le circuit d'étude, formant ainsi un écosystème de produits touristiques unique, a déclaré Shen Xiaodong, président du comité de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) du comité municipal de Changshu, lors de la cérémonie d'ouverture du festival.

Il a ajouté que Changshu occupait la deuxième place sur la liste des 100 meilleurs comtés du pays en termes de force touristique globale au niveau du comté. Le centre de tourisme culturel de Yushan a été reconnu comme une station touristique de niveau national et nommé « Destination nationale de tourisme de loisir ». Changshu est appréciée des touristes nationaux et étrangers pour la richesse de ses ressources touristiques et à ses installations bien développées.

On apprend également que le festival de la pivoine de Shanghu est un sous-site de la Conférence mondiale de la pivoine de 2024. La pivoine de Changshu devrait acquérir une renommée mondiale grâce à l'interaction entre le festival de la pivoine de Shanghu, le site principal de Heze dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine et le sous-site de Shimane au Japon.

Le festival de la pivoine de cette année, organisé en ligne et hors ligne, a déployé de toutes nouvelles activités, telles que la pluie de pétales de pivoine à neuf couleurs, l'exposition de peinture de fleurs et d'oiseaux, le défilé des fées de la pivoine et des représentations spéciales, dans le but de développer la marque de la pivoine de Shanghu et d'accroître la notoriété de la pivoine de Changshu.

Organisé par les autorités gouvernementales de Changshu, le festival se concentre sur divers aspects, notamment le tourisme, les sports et les loisirs, la culture populaire, les expositions sur le patrimoine culturel immatériel et la gastronomie.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/339460.html