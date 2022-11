Xinhua Silk Road : Le Financial Street Forum fixe des sujets de discussion diversifiés pour sa prochaine conférence annuelle à Pékin

PÉKIN, 19 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La conférence annuelle du Financial Street Forum, considérée comme un véritable baromètre des réformes et du développement du secteur financier chinois, s'ouvrira dans la capitale chinoise, à Pékin, le 21 novembre, alors qu'une série de sujets divers ont été proposés à la discussion pour l'événement selon un point presse tenu à l'occasion du forum jeudi dernier.

Cet événement de trois jours a pour thème « Vers un avenir partagé -- Développement économique et coopération financière dans un contexte de changements ». L'événement se compose d'un forum principal et de quatre forums parallèles axés respectivement sur « l'économie réelle et le service financier », « le marché mondial et le développement financier », « l'économie numérique et la technologie financière » et « le système de gouvernance et la stabilité financière ».

Dans le cadre de ces forums seront proposées 27 activités couvrant pas moins de 39 sujets d'échange sur 10 aspects, parmi lesquels le développement de haute qualité, l'activation de l'économie réelle, le service de la revitalisation rurale, l'ouverture de haut niveau, l'innovation des technologies financières, le développement vert et durable, la stabilité financière et la gouvernance, la construction des deux zones à Pékin, mais aussi le développement du centre national de gestion des finances.

À l'occasion de cette édition, un groupe de réflexion de Financial Street sera initié par l'institut de recherche et les institutions financières de Xicheng, le district de Pékin où se situe Financial Street.

En outre, un nouvel indice de développement financier et un rapport sur l'accélération de la construction du centre de gestion financière nationale seront également publiés lors de la conférence annuelle du forum.

Créé en 2012, le Financial Street Forum est devenu un forum national et international de l'industrie depuis 2020, et cette année la cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle sera combinée avec la réunion de Financial Street sur les 30 ans de construction et de développement.

La conférence annuelle du Financial Street Forum 2022 sera organisée conjointement par le gouvernement populaire municipal de Pékin, la Banque populaire de Chine, l'agence de presse Xinhua, la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances, la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières et l'Administration nationale des changes.

