Xinhua Silk Road: El Foro Financial Street establece temas diversificados para el debate en la próxima conferencia anual en Pekín

PEKÍN, 18 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- La Conferencia anual del Foro Financial Street, ampliamente considerada como la veleta para la reforma y el desarrollo de la industria financiera de China, comenzará la sesión de este año en Pekín, la capital de China, el 21 de noviembre, como una serie de temas diversificados, según una conferencia de prensa para el foro celebrada el jueves.

El evento de tres días tiene el tema «Salir adelante hacia un futuro compartido: desarrollo económico y cooperación financiera en medio de cambios». Cuenta con un foro principal y cuatro foros paralelos con un enfoque respectivo de «economía real y servicio financiero», «mercado global y desarrollo financiero», «economía digital y tecnología financiera» y «sistema de gobernanza y estabilidad financiera».

En estos foros, hay 27 actividades, que fijan hasta 39 temas sobre 10 aspectos, incluido el desarrollo de alta calidad, la habilitación de la economía real, el servicio de revitalización rural, la apertura de alto nivel, la innovación tecnológica financiera, el desarrollo ecológico y sostenible, la estabilidad y gobernanza financieras, la construcción de las dos zonas en Pekín, así como el desarrollo del Centro Nacional de Gestión Financiera.

Durante el evento de este año, el Instituto de Investigación de Financial Street e Instituciones Financieras de Pekín iniciarán el establecimiento del Centro de Pensamiento de Financial Street, en el distrito de Xicheng en Pekín, donde se encuentra Financial Street.

Además, durante la conferencia anual del Foro también se publicarán un nuevo índice de desarrollo financiero y un informe sobre la aceleración de la construcción del Centro Nacional de Gestión Financiera.

Creada en 2012,, el Foro Financial Street ha subido al nivel de foro internacional estatal desde 2020 y este año, la ceremonia de apertura de la conferencia anual se combinará con la reunión de 30 años de construcción y desarrollo de Financial Street.

La Conferencia anual del Foro Financial Street 2022 será organizada conjuntamente por el Gobierno Popular de la Municipalidad de Pekín, el Banco Popular de China, la Agencia de Noticias Xinhua, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y la Administración Estatal del Intercambio de Divisas.

Consulte el enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/331212.html

FUENTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road