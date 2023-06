Xinhua Silk Road : Le salon Global AI Product & Application Expo 2023 qui s'est tenu à Suzhou, dans l'est de la Chine fait le buzz autour du développement de l'IA

PÉKIN, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le salon Global AI Product & Application Expo 2023 a débuté dimanche à Suzhou, dans la province du Jiangsu en Chine orientale, rassemblant plus de 200 universitaires et entrepreneurs nationaux et internationaux pour suivre les sujets à la mode et les développements de pointe de l'industrie de l'IA.

Photo shows that the 2023 Global AI Product and Application Expo kicked off on Sunday in Suzhou City, east China's Jiangsu Province.

Le salon était axé sur les domaines liés à l'IA, y compris la vision industrielle, les logiciels industriels, l'interconnexion intelligente, l'informatique biologique, les réseaux informatiques, les méta-univers. L'événement a organisé une série d'activités telles que la cérémonie d'ouverture, le forum principal, le forum thématique, la plateforme de lancement de produits et les performances technologiques.

« Pour Suzhou, l'économie numérique offre des possibilités qui doivent être saisies, et le développement industriel est la base la plus importante et le principal avantage de Suzhou. Suzhou fournira, comme toujours, les meilleurs services et les meilleures conditions pour les talents et les entreprises du domaine de l'IA afin qu'ils puissent se développer à Suzhou et dans son parc industriel », a déclaré Zhang Qiao, maire adjoint de Suzhou.

Les statistiques ont montré que la valeur de la production des industries liées à l'IA dans la ville s'élevait à 125 milliards de yuans en 2022, avec une croissance annuelle moyenne de 22,7 % ces trois dernières années.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la branche du Jiangsu du Service chinois d'information économique et l'Alliance stratégique d'innovation technologique de l'industrie de l'intelligence artificielle ont publié conjointement le Rapport annuel sur le développement d'une nouvelle génération d'intelligence artificielle (2022-2023), mettant l'accent sur le développement, les tendances et les défis de l'industrie de l'IA au niveau national et international depuis 2022 et faisant des suggestions sur la durabilité du développement de l'IA en Chine.

Au cours de l'événement, 20 grands projets d'intelligence artificielle représentant un investissement total de plus d'un milliard de yuans ont été engagés pour s'installer dans le parc industriel de Suzhou, notamment autour de logiciels industriels, de capteurs de haute précision, de robots et d'autres domaines, et qui injecteront une forte dynamique dans le pôle d'innovation de l'industrie de l'IA au sein du parc.

Trois prix phares ont également été dévoilés lors de l'inauguration, à savoir celui des « Dix meilleures entreprises d'intelligence artificielle de l'année en Chine », celui des « Dix meilleures personnalités de l'intelligence artificielle de l'année en Chine » et le « Prix d'or des produits des expositions intellectuelles » afin de trouver et d'explorer les talents et les projets de valeur dans le domaine de l'IA en Chine.

