Xinhua Silk Road: Exposição Global de Produtos e Aplicativos de IA de 2023, realizada em Suzhou (leste da China), agita o mundo da IA

PEQUIM, 27 de junho de 2023 /PRNewswire/-- A Exposição Global de Produtos e Aplicativos de IA de 2023 começou no domingo passado na cidade de Suzhou (província de Jiangsu, leste da China), reunindo mais de 200 acadêmicos e empreendedores nacionais e estrangeiros para acompanhar as mais recentes novidades do setor de IA.

A foto mostra que a Exposição Global de Produtos e Aplicações de IA de 2023 começou no domingo em Suzhou, província de Jiangsu, leste da China.

A exposição foi dedicada a várias áreas relacionadas à IA, incluindo visão industrial, software industrial, redes inteligentes, computação biológica, redes de computação e meta-universo. O evento contou com várias atividades, como uma cerimônia de abertura, um fórum principal, um fórum temático, uma plataforma de lançamento de produtos e demonstrações de tecnologia.

"Para a cidade de Suzhou, a economia digital oferece oportunidades que devem ser aproveitadas, sendo que o desenvolvimento industrial é a base mais importante e a maior vantagem da cidade. Suzhou oferecerá, como sempre, os melhores serviços e as melhores condições para o desenvolvimento de talentos e empresas de IA, tanto na cidade quanto em seu parque industrial", disse Zhang Qiao, vice-prefeito de Suzhou.

As estatísticas mostram que o valor de produção dos setores relacionados à IA na cidade totalizou 125 bilhões de yuans em 2022, com um crescimento anual médio de 22,7% nos últimos três anos.

Na cerimônia de abertura, a filial de Jiangsu do Serviço de Informações Econômicas da China e a Aliança Estratégica Para a Inovação Tecnológica no Setor de Inteligência Artificial Chinês divulgaram o Relatório Anual sobre o Desenvolvimento de uma Nova Geração de Inteligência Artificial (2022-2023), que discute o desenvolvimento, as tendências e os desafios da IA desde 2022, tanto no país quanto no exterior, e apresenta sugestões para o desenvolvimento sustentável do setor na China.

Durante o evento, foram assinados 20 grandes contratos de inteligência artificial, representando um investimento total de mais de 1 bilhão de yuans. Esses projetos serão desenvolvidos no Parque Industrial de Suzhou e abrangerão áreas como o software industrial, sensores de alta precisão e robôs, entre outros, o que impulsionará significativamente o centro de inovação de IA do parque.

A cerimônia de inauguração também revelou três prêmios principais: "As Dez Mais Inovadoras Empresas Chinesas do Ano no Setor de Inteligência Artificial", "As Dez Principais Figuras Chinesas do Ano no Setor de Inteligência Artificial" e "O Prêmio de Ouro Para Produtos de Exposições Intelectuais". O objetivo desses prêmios é identificar e revelar talentos e projetos de valor no setor de IA chinês.

