Xinhua Silk Road : Quanzhou souhaite renforcer son secteur manufacturier grâce à l'innovation scientifique et technologique

PÉKIN, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La ville de Quanzhou, dans la province du Fujian, dans l'est de la Chine, attache une grande importance à l'innovation scientifique et technologique en tant que moteur du développement, afin de devenir un centre manufacturier de premier plan aux capacités renforcées.

Quanzhou s'est engagée dans le développement de l'économie réelle. Elle a formé neuf clusters industriels d'une valeur respective de 100 milliards de yuans, dont le textile et l'habillement, la chaussure, l'alimentation, les matériaux de construction, et bien d'autres.

Photo shows the intelligent production and storage base of Fujian Hengan Group.

En 2021, le PIB de la ville a atteint 1,13 billion de yuans, la valeur totale de la production industrielle a bondi de plus de 2 billions de yuans et la valeur ajoutée industrielle s'est classée parmi les dix premières en Chine. Quanzhou fait également partie du premier lot de villes répertoriées comme villes de démonstration nationale de l'économie privée et de l'innovation.

Au cours des dix dernières années, le gouvernement municipal de Quanzhou s'est efforcé de promouvoir l'innovation scientifique et technologique et a défini 19 politiques pour la transformation et la modernisation de l'industrie ainsi que pour l'optimisation des chaînes d'approvisionnement. Dans la ville de Jinjiang de la municipalité de Quanzhou, les entreprises sont encouragées à intensifier l'innovation scientifique et technologique et la transformation industrielle au cours des deux prochaines années grâce à des fonds de soutien incitatifs de 3 milliards de yuans.

Par ailleurs, Quanzhou a également mis en place une série de plateformes technologiques avec des universités, des entreprises et des institutions académiques pour aider près de 2 000 entreprises à résoudre leurs problèmes techniques. Ces plateformes ont couvert des secteurs tels que les équipements intelligents, l'information, le textile et les matériaux de construction.

Grâce aux multiples politiques d'innovation scientifique et technologique, la capacité de production industrielle de la ville a considérablement augmenté. Au cours des dix dernières années, la production industrielle totale de Quanzhou est passée de 950 milliards de yuans en 2012 à 2,4 billions de yuans en 2021, tandis que le nombre d'entreprises industrielles d'une valeur de 100 millions de yuans est passé de 1 704 en 2012 à 3 091 en 2021.

Aujourd'hui, l'industrie de la haute technologie devient un nouveau moteur pour le développement de qualité de Quanzhou. Fin 2021, un total de 1 630 entreprises de haute technologie étaient établies dans la ville. Au cours du premier semestre de cette année, la valeur ajoutée de l'industrie de haute technologie supérieure à la taille désignée a augmenté de 13,5 % par rapport à l'année dernière.

