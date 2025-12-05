Xinhua Silk Road: Eine Schale Changle-Gangmian-Nudeln tröstet über das Heimweh Tausende von Kilometern entfernt hinweg

BEIJING, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Vom 1. bis 3. Dezember fand in Fuzhou, der Hauptstadt der südostchinesischen Provinz Fujian, die 3. Overseas Chinese Talent Conference for Development statt. Chinesische Auslandstämmige mit Wurzeln in Fujian aus 39 Ländern und Regionen kamen am Minjiang-Fluss zusammen.

Als berühmte Heimatstadt vieler chinesischer Auslandstämmigen zählt der Bezirk Changle in Fuzhou über 700.000 ausländische Mitbürger. Es gibt eine einfache Nudelschale namens Changle-Gangmian-Nudeln, die die Volksbräuche des Drachenbootfestes, die Wärme einer Mutter und das Heimweh eines Wanderers miteinander verbindet.

Diese dicken und elastischen handgemachten Nudeln sind nicht nur ein Aushängeschild für den lokalen Geschmack, sondern auch ein kultureller Code, der die gemeinsamen Erinnerungen der Menschen aus Changle trägt und so eine einzigartige Verbindung zwischen Changle und seinen in der Welt verstreuten Bewohnern schafft.

Nach den Volksbräuchen von Changle sind sowohl Gangmian als auch Zongzi (Klebreisknödel) wichtige Speisen für das Drachenbootfest. Die Einheimischen sagen, dass Zongzi wie „Drachenhörner" geformt sind, und Gangmian-Nudeln symbolisieren „Drachenschnurrhaare". Der Verzehr beider Speisen während des Festes impliziert den „Drachen im Herzen" und drückt die guten Wünsche der Menschen aus, Böses und Unheil abzuwehren und Gesundheit zu erlangen.

Die traditionelle Herstellung von Bandnudeln ist eine Kunst, die voller Kraft und Handwerkskunst steckt. Vom Kneten, Ausrollen und Schneiden des Mehls stellt jeder Schritt die Erfahrung und Geduld des Kochs auf die Probe. Die handgerollten Nudeln sind zäh, weich und werden auch nach langem Kochen nicht matschig, was für die Hartnäckigkeit und den Kampfgeist der Menschen in Changle steht.

Die Suppenbasis ist die Seele einer Schale mit authentischen Changle-Gangmian-Nudeln. Die Suppe wird mit Schweinerippchen und Schweinedickdarm zubereitet, um das Aroma zu verstärken, und mit Krabben, getrockneten Garnelen, getrocknetem Fisch, Muscheln und anderen Meeresfrüchten gekocht. Die Mischung der Zutaten macht die Suppenbasis frisch, reichhaltig und vielschichtig und vereint die Aromen der Berge und des Meeres. Dies impliziert, dass die Menschen in Changle aufgeschlossen und integrativ sind und sich trauen, etwas zu wagen und anzustreben.

Auch wenn sich die Nudeln von Gangmian heute im Zuge ihrer Vererbung erneuern und verschiedene Arten des Genusses hervorbringen, sind die traditionelle Handwerkskunst und der emotionale Wert im Kern unverändert geblieben. Für die Menschen in Changle, die ins Ausland gegangen sind, um dort ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ist Gangmian längst nicht mehr nur ein Nahrungsmittel, sondern ein Synonym für Heimweh.

