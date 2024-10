Xinhua Silk Road : redécouvrez le charme du paradis gastronomique de Yangzhou, dans l'est de la Chine

PÉKIN, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La ville de Yangzhou, dans la province de Jiangsu, à l'est de la Chine, est connue depuis longtemps pour sa beauté fascinante, dont font mention de nombreux anciens poèmes chinois. Elle est désormais surnommée le paradis de la gastronomie après avoir reçu le statut de Ville créative de gastronomie par l'UNESCO en 2019.

Photo shows some classic Huaiyang cuisine dishes.

Depuis qu'elle a été élue Ville créative de gastronomie, Yangzhou s'est engagée à construire une ville de renommée mondiale pour la culture et le tourisme en rendant créative la cuisine Huaiyang, l'une des quatre grandes traditions de la cuisine chinoise, en promouvant son histoire et sa culture ancestrales et en approfondissant les échanges internationaux.

Une visite gastronomique typique de Yangzhou commence par un petit-déjeuner agréable et relaxant. Le zaocha, qui signifie littéralement « thé du matin », se compose généralement de diverses pâtisseries et plats délectables, accompagnés d'une tasse de thé chaud.

Pour le déjeuner, les plats traditionnels ou les plats modernes et créatifs sont des choix appréciés. Outre les repas, l'exploration du musée de la cuisine de Huaiyang et des blocs caractéristiques est également un bon moyen de s'imprégner de la culture locale.

La culture culinaire de Yangzhou, transmise depuis des siècles, reste vivante et rafraîchissante. La ville a également sollicité et obtenu 75 projets de patrimoine culturel immatériel liés à l'alimentation, plus de 30 indications géographiques chinoises et six « marques chinoises consacrées par le temps » liées à l'alimentation.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/342721.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2536692/1.jpg