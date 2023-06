Xinhua Silk Road : Shanghaï, en Chine orientale, envisage des voies novatrices pour bâtir un centre de consommation international

PÉKIN, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- La Conférence sur l'innovation du marché de la consommation de Shanghai 2023 s'est tenue mercredi à Shanghai, en Chine orientale, et a servi de plateforme pour la recherche de solutions innovantes en vue de faire de la métropole un centre de consommation international.

Cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Shanghai pour améliorer l'organisation et la planification des festivals de la consommation, innover en matière de scénarios de consommation et répondre aux besoins personnalisés des consommateurs afin de promouvoir un développement économique de qualité.

Au cours de la conférence, des experts et des universitaires du Centre de recherche sur le développement du Conseil d'État, de l'Institut d'études politiques de Paris et d'autres institutions, ainsi que des représentants de célèbres entreprises internationales et nationales telles que L'Oréal, Coach, Shanghai Bailian Group Co. (600827.SH), Shanghai Maling Aquarius Co, Ltd. (600073.SH), ICICLE et To Summer ont mené des discussions approfondies sur des sujets liés à la consommation tels que les nouvelles perspectives, les produits, les voies, les modèles, les scénarios et les technologies.

Un rapport sur le développement des centres de consommation internationaux établi par le service d'information économique de la Chine a été publié au cours de l'événement.

Selon ce rapport, Shanghai, Pékin et d'autres villes chinoises sont devenues des références en matière de centres de consommation internationaux en accélérant l'amélioration de la base de consommation, en optimisant l'environnement de consommation et en développant de nouveaux formats commerciaux.

Parmi les cinq villes chinoises qui commenceront à développer des centres de consommation internationaux en 2021 et créeront 13,2 % de la valeur totale de la consommation nationale avec 8 % de la population totale en 2022, Shanghai dispose d'une couverture de marques de consommation de premier plan et d'une forte force d'entraînement du développement industriel. Par exemple, le district de Xuhui de la mégalopole s'est efforcé de devenir une zone de présentation pour le lancement de nouveaux produits à l'échelle mondiale et une plaque tournante qui rassemble les marques de consommation locales les plus connues. Ces efforts ont porté leurs fruits puisque de nombreuses marques internationales de premier plan et des marques locales émergentes se sont installées dans le district, indique le rapport.

Outre la conférence, le quatrième festival annuel Double Five Shopping Festival a également été lancé par Shanghai pour stimuler la consommation. Pendant le festival, le Bailian Group, groupe de commerce de détail basé à Shanghai, a coordonné ses filiales, ses quelque 4 000 établissements et une plateforme en ligne affiliée, et a fait équipe avec des propriétaires de marques et des partenaires pour investir 2 milliards de yuans de ressources marketing afin de mener plus de 200 campagnes de promotion de la consommation, y compris un projet d'expérience culturelle d'animation, de bande dessinée et de jeu (ACG) qui a été bien accueilli.

