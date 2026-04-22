Xinhua Silk Road : une ville de Chine orientale tire parti d'une ouverture de haut niveau pour favoriser une croissance de haute qualité

PÉKIN, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Lorsque la 5e exposition d'importation du partenariat économique régional global (RCEP - Shandong) a débuté lundi, une foule d'acheteurs nationaux et étrangers et d'exposants de 48 pays ont afflué dans la ville de Linyi pour découvrir l'ampleur de son ouverture.

La ville abrite la Linyi Trade City, l'un des tout premier groupements de marchés de gros en Chine. La ville accélère la croissance de son économie en jouant la carte de l'ouverture et en entretenant des relations commerciales étendues avec des pays du monde entier.

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L'année dernière, Linyi Trade City a enregistré un chiffre d'affaires global de 708,53 milliards de yuans, une valeur logistique totale de 1,08 trillion de yuans et une valeur brute des importations et des exportations de 124,52 milliards de yuans, ce qui témoigne une fois de plus de son dynamisme.

D'ici 2035, la ville veut faire de Linyi Trade City un centre international de distribution de marchandises et une plaque tournante de la logistique, un objectif déjà inscrit dans un bulletin du gouvernement provincial de Shandong.

En octobre 2025, le gouvernement provincial de Shandong a dévoilé un ensemble de 22 mesures visant à soutenir le développement de haute qualité de Linyi Trade City. Linyi a ensuite tiré parti du mode de construction à « double centre » pour optimiser davantage les mécanismes d'ouverture locaux.

En faisant progresser les réformes dans des secteurs clés tels que le dédouanement, la logistique, la finance, les services juridiques et le contrôle des risques, la ville a encore renforcé l'ouverture basée sur les flux de facteurs tout en développant l'ouverture institutionnelle à un rythme soutenu.

Dans ces conditions, son commerce extérieur avec l'Afrique a augmenté de 109,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 21,26 milliards de yuans en 2025.

Linyi a intensifié son exploration des marchés émergents tels que l'Afrique, l'ASEAN et le Moyen-Orient, ce qui en fait des moteurs de croissance essentiels pour le commerce extérieur local, selon un responsable des affaires connexes du bureau municipal du commerce de Linyi.

Par ailleurs, d'autres installations de services intégrés ont également été mises en service pour soutenir la croissance du commerce extérieur de haute qualité.

Au début du mois de février, le centre de commerce international de Linyi, un centre de services local qui regroupe les services de douane, de fiscalité, de change, de finance et de logistique, et le centre de commerce numérique de Linyi sont devenus opérationnels, abaissant encore plus le seuil de numérisation pour les entreprises locales afin d'améliorer l'efficacité des échanges commerciaux.

En outre, la ville organise régulièrement des expositions à l'étranger et des événements locaux à l'intention des commerçants étrangers afin de stimuler le commerce bilatéral et d'explorer de nouvelles voies de transport reliant l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est et d'autres marchés clés.

La cofonctionnement de ces efforts sert aujourd'hui à soutenir fermement la voie suivie par Linyi pour favoriser le développement commercial induit par l'ouverture.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/350265.html

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