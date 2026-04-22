- Xinhua Silk Road: Ciudad del este de China aprovecha la apertura de alto nivel para impulsar un crecimiento de alta calidad

PEKÍN, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando la quinta Exposición de Importaciones RCEP (Shandong) dio comienzo el lunes, multitudes de compradores nacionales e internacionales y expositores de 48 países se congregaron en la ciudad de Linyi para sentir el pulso de su apertura.

Como sede de Linyi Trade City, uno de los primeros centros de mercado mayorista de China, la ciudad está experimentando un rápido crecimiento gracias a su economía abierta, con amplias relaciones comerciales con países de todo el mundo.

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El año pasado, Linyi Trade City registró una facturación total de 708.530 millones de yuanes, un valor logístico total de 1,08 billones de yuanes y un valor bruto de importaciones y exportaciones de 124.520 millones de yuanes, lo que demuestra una vez más su dinamismo.

Para 2035, la ciudad se comprometió a convertir Linyi Trade City en un centro internacional de distribución de productos básicos y un polo logístico, objetivo que ya figura en un boletín del gobierno provincial de Shandong.

En octubre de 2025, el gobierno provincial de Shandong presentó un conjunto de 22 medidas para impulsar el desarrollo de alta calidad de la Ciudad Comercial de Linyi. Posteriormente, Linyi aprovechó el modelo de construcción de "doble centro" para optimizar aún más los mecanismos de apertura local.

Mediante el avance de las reformas en sectores clave como el despacho de aduanas, la logística, las finanzas, los servicios legales y el control de riesgos, la ciudad impulsó la apertura basada en el flujo de factores, al tiempo que expandía la apertura institucional a un ritmo constante.

En estas circunstancias, su comercio exterior con África se disparó un 109,3% interanual, alcanzando los 21.260 millones de yuanes en 2025.

Linyi ha intensificado su exploración de mercados emergentes como África, la región de la ASEAN y Oriente Medio, convirtiéndolos en motores clave del crecimiento del comercio exterior local, según un responsable de asuntos relacionados en la Oficina Municipal de Comercio de Linyi.

Además, se pusieron en marcha otras instalaciones de servicios integrados para impulsar el crecimiento del comercio exterior de alta calidad.

A principios de febrero, el centro de comercio internacional de Linyi, un puerto de servicios locales que integra servicios aduaneros, fiscales, de cambio de divisas, financieros y logísticos para la exportación, y el centro de comercio digital de Linyi entraron en funcionamiento, reduciendo aún más las barreras de digitalización para las empresas locales y mejorando así la eficiencia comercial.

Además, la ciudad organiza periódicamente exposiciones internacionales y eventos locales para comerciantes extranjeros con el fin de impulsar el comercio bilateral, junto con la exploración de nuevas rutas de transporte que conecten con Asia central y el sudeste asiático y otros mercados clave.

La sinergia de estas iniciativas constituye un sólido respaldo para el avance de Linyi en la promoción del desarrollo comercial impulsado por la apertura.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/350265.html

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