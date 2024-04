Xinhua Silk Road : Wuliangye s'associe au forum de Boao 2024 pour faciliter les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre les pays

PÉKIN, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- Wuliangye, principal fabricant chinois de Baijiu, a joué un rôle actif dans la Conférence annuelle 2024 du Forum de Boao pour l'Asie (BFA), qui s'est tenue le 26 mars à Boao, dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine.

Photo shows that Wuliangye makes a sparkling appearance at the Boao Forum for Asia (BFA) Annual Conference 2024 in Boao, south China's Hainan Province.

En tant qu'honorable partenaire stratégique et liqueur chinoise désignée de l'événement, la marque Wuliangye et ses produits sont apparus à plusieurs occasions importantes du Forum de Boao de cette année, notamment lors de la cérémonie d'ouverture et la réunion du Conseil, afin de présenter au monde entier le charme unique de la culture de la liqueur chinoise et de perpétuer l'esprit « d'harmonie et de beauté » pour faciliter les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre les différents pays et civilisations.

Au stand des cocktails, cinq types de cocktails préparés par Wuliangye, associant la liqueur chinoise aux spiritueux occidentaux, ont attiré de nombreux clients nationaux et étrangers qui en ont loué l'excellent goût.

Jiang Wenge, vice-président et directeur général de Wuliangye Yibin Co. Ltd, a déclaré que Wuliangye s'était toujours engagé à promouvoir l'excellente culture traditionnelle chinoise dans le monde et à favoriser l'intégration et l'apprentissage mutuel des civilisations chinoises et étrangères par l'expression des valeurs « d'harmonie et de beauté ».

Ces dernières années, Wuliangye a accéléré le rythme pour construire une marque de baijiu chinois haut de gamme avec une influence mondiale. La marque a participé activement à de grands événements internationaux, tels que le sommet des chefs d'entreprise de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), la conférence annuelle BFA, l'Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE), etc. Parallèlement, l'entreprise a également lancé la tournée mondiale Harmonie et Beauté et a organisé la cérémonie du compte à rebours de la veille du Nouvel An à Times Square, à New York, aux États-Unis.

Zeng Congqin, président du groupe Wuliangye, a déclaré que Wuliangye continuerait à relever les défis communs par la coopération et aiderait la conférence annuelle BFA à rassembler davantage d'idées et de solutions pour faire avancer la paix, la prospérité et le progrès en Asie et dans le monde entier.

La conférence annuelle BFA s'est tenue cette année du 26 au 29 mars, sous le thème « L'Asie et le monde : défis communs, responsabilités partagées. »

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/339485.html