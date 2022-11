Xinhua Silk Road: 111 Vereinbarungen im Wert von 135,28 Mrd. RMB auf der Konferenz für neue Materialien in Bengbu, Anhui, unterzeichnet

PEKING, 30. November 2022 /PRNewswire/ -- Auf der zweiten Internationalen Konferenz der Industrie für neue Materialien (INMIC), die am Samstag in der Stadt Bengbu in der ostchinesischen Provinz Anhui ihren Auftakt hatte, wurden insgesamt 111 Projektvereinbarungen in den Bereichen der Industrie für neue Materialien mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 135,28 Milliarden Yuan unterzeichnet.

Photo shows signing ceremony of 2nd INMIC (Photo provided to Xinhua, taken by Chen Ang)

Wang Qingxian, Gouverneur der Provinz Anhui, erklärte, Anhui habe der Entwicklung der Industrie für neue Materialien in den letzten Jahren große Bedeutung beigemessen und sie in die zehn aufstrebenden Branchen der Provinz im 14. Fünfjahresplan aufgenommen.

Anhui werde diese Konferenz zum Anlass nehmen, die nationale und internationale Zusammenarbeit im Bereich der neuen Materialien weiter zu fördern, die vertikale und horizontale Koordinierung der Industrie für neue Materialien voranzutreiben und die Innovationskette, die Industriekette, die Kapitalkette und die Talentkette umfassend zu integrieren, so Wang.

Im Rahmen der Konferenz fanden Aktivitäten wie Unternehmensförderungen, Leistungspräsentationen und Projektunterzeichnungen statt. Außerdem wurde eine Reihe von Innovationserfolgen und -anforderungen im Bereich der Industrie für neue Materialien in Anhui vorgestellt.

Gegenwärtig stellt die Industrie für neue Materialien die zentrale Richtung für die Umgestaltung und Aufwertung der Stadt Bengbu dar. Die Stadt konzentriert sich auf die Anwendung neuer Materialien und treibt die Entwicklung neuer Werkstoffe auf Silizium- und Biobasis sowie die Herstellung von High-End-Geräten voran.

Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/331384.html

