Xinhua Silk Road : 137 projets représentant un investissement de 91,15 milliards de yuans signés à Jiangyin, dans l'est de la Chine

PÉKIN, 20 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Lors du symposium sur la coopération économique et commerciale qui s'est tenu vendredi dernier à Jiangyin, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, 137 projets représentant un investissement total de 91,15 milliards de yuans ont été signés.

Sur l'ensemble des projets, 15 concernent des investissements étrangers, pour un investissement total de 3,52 milliards de yuans.

En ce qui concerne les domaines d'investissement, 111 projets sont des projets de fabrication, pour un investissement total de 64,02 milliards de yuans, qui portent sur des domaines tels que les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux et les pièces automobiles. Les 26 projets restants, qui représentent un investissement total de 27,13 milliards de yuans, sont des projets de services liés à l'entreposage intelligent, au transport et à la logistique, à la biomédecine, au commerce électronique transfrontalier et à d'autres domaines.

Près de 500 hommes d'affaires de plus de dix pays et régions, dont l'Italie, le Royaume-Uni, le Japon, la République de Corée et Israël, ont participé au symposium de Jiangyin sur la coopération économique et commerciale.

Au cours de l'événement, trois grands projets ont également été lancés : le parc industriel de commerce électronique de Jiangyin, le festival de promotion des ventes liées au streaming en direct et du commerce extérieur, ainsi que le projet de commerce électronique transfrontalier entre la Chine et la République de Corée.

La ville de Jiangyin se classe en tête de la liste des 100 meilleurs comtés (villes) de Chine en termes de force industrielle depuis trois années consécutives, grâce à ses textiles et vêtements haut de gamme, à son acier spécial, à sa fabrication d'équipement haut de gamme, à ses navires spéciaux et à son équipement maritime, qui occupent la première place au pays.

En 2019, Jiangyin est devenue la première ville chinoise au niveau des comtés, avec un volume économique total dépassant les 400 milliards de yuans.

Ces dernières années, Jiangyin a pris des mesures pour s'ouvrir au monde. Elle a établi des liens commerciaux avec près de 200 pays et régions, et a rassemblé plus de 3 300 entreprises à capitaux étrangers de différents types. Quelques-unes des 500 plus grandes entreprises au monde, comme CITIC Group, Mitsubishi Group et Doosan, ont effectué des investissements dans la ville de Jiangyin.

