Xinhua Silk Road: 15º Fórum da OMT/PATA sobre Tendências e Perspectivas do Turismo tem início em Guilin, no sul da China

O fórum é uma ponte importante para Guangxi realizar a cooperação turística e aprimorar os intercâmbios humanísticos com países estrangeiros. De acordo com Li Bin, vice-presidente da região autônoma de Guangxi Zhuang, Guangxi pretende melhorar ainda mais seu nível de abertura e continuar a aprimorar os intercâmbios e a cooperação com organizações internacionais de turismo para promover o desenvolvimento de alta qualidade do turismo rural.

Diante do impacto da pandemia da COVID-19 sobre o setor de turismo, Guangxi fez vários esforços de prevenção e controle da epidemia e também de recuperação e desenvolvimento do turismo. Além disso, a região adotou fortes medidas ativas para livrar empresas culturais e turísticas dos efeitos da pandemia.

No primeiro semestre de 2021, Guangxi recebeu um total de 437 milhões de turistas nacionais, com o consumo de turismo doméstico chegando a 493,3 bilhões de yuans, com uma recuperação de 102,5% e 99,4%, respectivamente, em relação ao mesmo período em 2019.

O fórum já realizou com sucesso 14 edições em Guilin. De acordo com Zhou Jiabin, secretário do Comitê Municipal do Partido Comunista Chinês de Guilin, a cidade fará bom uso dessa plataforma para promover vigorosamente o desenvolvimento do turismo de alta qualidade, adaptar-se às novas tendências no turismo moderno e explorar de forma ativa o modelo de Guilin, que é uma integração profunda do turismo e do desenvolvimento rural.

Guilin fez contribuições importantes para o desenvolvimento sustentável do turismo e se tornou um centro de pesquisa turística na região da Ásia-Pacífico, de acordo com Zurab Pololikashvili, secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT) durante seu discurso por vídeo.

O fórum foi co-organizado pela OMT e pela Associação de Viagens da Ásia-Pacífico (PATA) e também pelo Governo Popular de Guilin e seu departamento de cultura e turismo.

