Xinhua Silk Road: 2022 World Canal Cities Forum in Yangzhou, Ostchina

PEKING, 1. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Am 27. Juni fand in Yangzhou, der Welthauptstadt der Kanäle in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, das World Canal Cities Forum (WCCF) 2022 statt, das sich mit dem Schutz des kulturellen Erbes und der nachhaltigen Entwicklung von Kanalstädten befasste.