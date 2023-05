Xinhua Silk Road: A antiga cidade industrial do centro da China visa a transformação moderna por meio do desenvolvimento de alta qualidade

PEQUIM, 29 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Como uma importante base industrial na Província de Hunan, no centro da China, a cidade de Hengyang tem promovido a transformação de seu setor manufatureiro em direção ao desenvolvimento inteligente nos últimos anos, apresentando cadeias de valor de ponta e tecnologias de alta precisão.

Acomodando 37 de todos os 41 setores industriais, Hengyang é uma das cidades com as categorias industriais mais completas de Hunan. Graças aos seus esforços contínuos em ressaltar a qualidade da manufatura, o produto interno bruto (PIB) da cidade superou 400 bilhões de yuans (cerca de 56,56 bilhões de dólares americanos) pela primeira vez em 2022.

Enfatizando a manufatura avançada como o pilar da indústria da cidade, Hengyang tem promovido a transição de seus principais setores para o desenvolvimento de ponta, atualização inteligente e crescimento integrado.

Por exemplo, a cidade continua sendo uma força motriz no setor de transmissão e transformação de energia, possibilitado pelas tecnologias 5G. O Hengyang Smart Valley tem apoiado constantemente as atualizações de empresas locais, impulsionando assentamentos de unidades de fabricação, linhas de produção e plantas inteligentes.

Energizada pelos esforços inovadores de empresas locais tradicionais, como Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. (HYST) e Hengfei Cable Co., Ltd., bem como por empresas mais novas, incluindo Kaixin Special Material Technology Co., Ltd. e Hengyang Huayi Machinery Co., Ltd., a cidade está testemunhando um forte impulso e vitalidade do desenvolvimento industrial.

A TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd. participou da construção de 28 projetos de corrente alternada (CA) e corrente contínua (CC) de tensão ultra-alta (UHV). Ao realizar uma série de importantes tarefas de pesquisa científica e tecnológica, a empresa se envolveu em vários grandes projetos de energia, incluindo o primeiro projeto de demonstração experimental 1000 kV UHV AC do mundo, protegendo o desenvolvimento equilibrado e sustentável das regiões leste e oeste da China.

A HYST é outro exemplo de promoção do desenvolvimento impulsionado pela inovação, com seu oleoduto submarino autodesenvolvido de uso especial preenchendo uma lacuna técnica no mercado doméstico e seus produtos aplicados em plataformas offshore de exploração de petróleo de classe mundial, como o Bluewhale I e assim por diante. Até agora, a empresa detém 19 tecnologias essenciais e 21 recordes mundiais e nacionais.

