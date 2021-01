Xinhua Silk Road: a icônica marca sedan da China completa a "Hongqi Journey" com acordo de cooperação em Gansu com a Dunhuang Academy

Durante a cerimônia de comemoração por ter completado o trajeto, a Hongqi fechou um acordo de cooperação estratégica com a Dunhuang Academy, uma instituição importante na área de relíquias culturais da China e responsável pela conservação, gestão e pesquisa das grutas milenares de Mogao, Patrimônio Mundial da UNESCO. Segundo o acordo, as duas partes co-construiriam o IP da cultura nacional, ao mesmo tempo em que desenvolvem em conjunto produtos culturais e criativos e lançam carros de co-marca e novas formas de homenagear os clássicos.

Embarcando logo após sua estreia oficial no Fórum Boao 2020 para empreendedores no início de dezembro de 2020, a jornada foi denominada "uma homenagem à China" e percorreu Shenzhen, Guiyang, Wuhan, Xi'an e Dunhuang, cinco cidades marcadas para espelhar velocidade em desenvolvimento do país, sabedoria ecológica, confiança e unidade, raiz estética e legado cultural.

Como um novo membro da família e o primeiro modelo de e-SUV de luxo da Hongqi, o novo e-HS9 apresenta a própria história da marca de crescimento rápido, bem como uma filosofia de desenvolvimento de inovação ousada em consequência da tradição. Ele apresenta tradições como o logotipo do modelo clássico CA72 e faróis traseiros no estilo lanterna do Palácio, que se encaixam naturalmente com projetos modernos e inteligentes, como tela surround de uma peça, navegação em cena real de tipo AR, volante com sensor inteligente, sistema de piloto automático e estacionamento automático com mais de 3 níveis.

A própria viagem não só enriquece o que a "Hongqi" representa, mas fortalece a mensagem de que a marca está se comunicando com seus clientes, disse o FAW Group da China.

As vendas da Hongqi, a marca icônica do importante FAW Group da China, bateram recorde este ano, com o número de veículos fabricados e vendidos mais de 200 mil unidades até 25 de dezembro.

Hongqi, que significa "red flag", é a marca icônica do sedan da China. Fundada em 1958, ela tem sido usada em desfiles em grandes celebrações nacionais, apresentando assim uma importância simbólica na indústria automobilística chinesa.

Fundado em 1953 em Changchun, capital da província de Jilin, no nordeste da China, o FAW Group é considerado o berço da indústria automobilística da China.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/318715.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1394072/image.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road