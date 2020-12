Xinhua Silk Road: apresenta novos módulos fotovoltaicos de meia célula da série S4

De acordo com a Seraphim, os novos módulos fotovoltaicos de meia célula da série S4 podem atingir uma potência máxima de saída de até 540W, com a eficiência máxima do módulo atingindo 21,1%, integrando grandes wafers de silício de 182 mm com as tecnologias de ponta, como emissor passivado e célula traseira (PERC), barramento múltiplo (MBB), célula meio cortada e embalagem de alta densidade.

Os produtos têm duas categorias, a saber, o módulo monofacial e o módulo bifacial; ambos serão colocados em produção em massa no primeiro trimestre de 2021, com uma capacidade anual esperada de 3 gigawatts (GW) após a atualização do equipamento.

Notadamente, o novo módulo de meia célula bifacial S4 pode aumentar a produção de eletricidade de 10% a 30% em diferentes condições de solo. Isso reduzirá significativamente o custo nivelado de eletricidade (LCOE) e os custos de equilíbrio dos sistemas (BoS).

Além disso, a aplicação da tecnologia de vidro duplo permite que o módulo de meia célula bifacial S4 tenha menos possibilidade de microfissuras, menor taxa de atenuação, melhor desempenho à prova de fogo e de isolamento e mais longevidade.

Em termos de confiabilidade, o módulo de meia célula bifacial S4 é equipado com uma estrutura para suportar uma carga maior. Mesmo sem feixes na parte traseira, a parte frontal do módulo sozinha pode suportar uma carga mecânica estática de cerca de 5.400 pascal (Pa).

A Seraphim está confiante de que, com essas vantagens, os novos módulos fotovoltaicos de meia célula da série S4 são ideais para serem utilizados em grandes centrais elétricas montadas no solo.

O novo módulo de meia célula bifacial S4 representa o crescimento e o progresso da empresa, com o objetivo de oferecer os melhores produtos aos clientes do setor fotovoltaico em todo o mundo. Do módulo padrão ao meio recortado, do módulo monofacial ao bifacial, cada passo da Seraphim é voltado para a inovação e transformação para a criação de produtos de alta qualidade. Acredita-se que, com o lançamento do novo produto, os clientes serão beneficiados de forma significativa, segundo Polaris Li, presidente da Seraphim.

Desde a sua fundação em 2011, a Seraphim se especializou em pesquisa, desenvolvimento, produção, inovação e comercialização de produtos fotovoltaicos. Até o momento, mais de 8GW de produtos da Seraphim foram instalados em mais de 40 países em todo o mundo.

