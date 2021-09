Xinhua Silk Road: Avenida de arte em cerâmica Taoxichuan em Jingdezhen, na China, brilha na 5ª Cúpula da NEXT em Singapura

A Avenida de Arte em Cerâmica Taoxichuan, com uma área planejada geral de dois quilômetros quadrados, foi construída por meio da reforma do patrimônio industrial de cerâmica, como a antiga fábrica estatal de porcelana Yuzhou, e é hoje a área central, que integra o artesanato tradicional, o setor cultural e a tecnologia à urbanização da área.

Taoxichuan tornou-se um local para os jovens irem em busca de seus sonhos, onde mais de 18 mil jovens se reúnem, 2.902 entidades abriram empresas e 1.049 pequenas e micro empresas se registraram.

Ela conta com um faturamento diário de cerca de dez milhões de yuans por meio da transmissão ao vivo de comércio eletrônico e emprega mais de 100 mil pessoas.

Jingdezhen, conhecida como capital mundial da porcelana, com uma abordagem aberta e inclusiva que promove a criação livre, agora está conectando o mundo por meio da reunião de artesãos e acadêmicos de desenho artístico em Taoxichuan para aprender e se comunicar, de acordo com Gang Hao, vice-gerente geral da Jingdezhen Towyi Culture Development Co. Ltd.

Gang disse ainda que um grande número de jovens artistas e designers visitantes injetam uma enorme vitalidade no local.

Desde sua abertura em 2016, Taoxichuan atrai quase 200 artesãos e designers internacionais para realizar palestras, relatórios acadêmicos e exposições exclusivas com o objetivo de promover intercâmbios culturais.

Taoxichuan abriga o Museu do Setor de Cerâmica, a Galeria de Arte em Cerâmica da Avenida da Cerâmica, a Academia de Cerâmica de Taoxichuan, o Espaço Criativo Yi e o Centro de Artes de Taoxichuan, que foram todos reconstruções de locais históricos. Essas entidades se tornaram amostras da transformação do patrimônio e da atualização do setor cultural.

Taoxichuan ganhou mais de 80 prêmios internacionais, nacionais e provinciais, como o Prêmio UNESCO Asia-Pacific Heritage Protection Innovation Award de 2017, e foi listada como um parque nacional de demonstração do setor cultural pelo Ministério da Cultura e do Turismo.

