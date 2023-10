Xinhua Silk Road: BOCOM Leasing bedient BRI-samenwerking met sterke aanwezigheid en groene voetafdruk

BEIJING, 27 okt 2023 /PRNewswire/ -- De Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd. (BOCOM Leasing), een volledige dochteronderneming van Bank of Communications, heeft met vruchtbare resultaten bijgedragen aan de samenwerking door de lucht- en scheepvaartsector voor de in aanbouw zijnde handelsroute (nieuwe Zijderoute), aangezien het door China voorgestelde Belt and Road Initiative (BRI) zijn 10-jarig bestaan viert.

In de luchtvaartleasesector heeft BOCOM Leasing vanaf september 2023 18 luchtvaartklanten in Belt and Road-landen en -regio's bediend, met een cumulatief plaatsingsbedrag van bijna 30 miljard yuan, en het saldo van gerelateerde leaseactiva ten bedrage van 23,5 miljard yuan. Het bedrijf heeft onder meer nauw samengewerkt met Flydubai, Korean Air, Wizz Air en Etihad Airways.

Op het gebied van scheepvaartleasing heeft het bedrijf samenwerkingsrelaties opgebouwd met 29 klanten, zoals Pacific International Lines (PIL) uit zeven Belt and Road-landen en -regio's. BOCOM Leasing heeft vanaf september 2023 bijna 50 miljard yuan geinvesteerd in scheepvaartprojecten in de Belt and Road-landen en -regio's, waarbij het saldo van de gerelateerde scheepsleaseactiva 40 miljard yuan bedraagt.

In de tussentijd heeft het bedrijf het concept van groene ontwikkeling actief in de praktijk gebracht en de financiering en levering van nieuwe vliegtuigmodellen op basis van groene en koolstofarme technologie vergroot, samen met de bevordering van de hoogwaardige Belt and Road-samenwerking.

In 2022 realiseerde BOCOM Leasing de levering van het eerste vliegtuig op duurzame bio-kerosine door een leasemaatschappij in China. Het aandeel groene vliegtuigen bedroeg eind september 41 procent.

Op het gebied van de scheepvaart is het bedrijf het aandeel milieuvriendelijke schepen in zijn vloot blijven vergroten en heeft het de investeringen in groene financiering verhoogd. De zes containerschepen van 24.000 TEU die dit jaar zijn opgeleverd, maken bijvoorbeeld gebruik van nieuwe groene, energiezuinige technologie, die op doeltreffende wijze zowel het totale energieverbruik als de CO 2 -uitstoot van de schepen kan verminderen.

Volgens de Q2-ranglijst van het externe adviesbureau Cirium over wereldwijde luchtvaartleasemaatschappijen, staat BOCOM Leasing internationaal op de 10e plaats wat betreft de omvang van zijn luchtvaartleaseactiva en op de tweede plaats in de ranglijst van binnenlandse leasemaatschappijen.

