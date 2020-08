Xinhua Silk Road: Cápsulas vegetarianas são nova tendência do mercado internacional de suplementos dietéticos em 2020

Em comparação com cápsulas de gelatina derivadas da hidrólise de colágeno de bovinos, peixes ou suínos, as cápsulas vegetarianas podem atender melhor às demandas de veganos e pessoas de certos grupos religiosos ou étnicos que estão proibidas de usar produtos de origem animal.

As cápsulas derivadas de plantas não contêm aditivos químicos e são pouco poluentes durante o processo de produção. Além disso, a inércia dos ingredientes de origem vegetal torna as cápsulas vegetarianas adequadas para aprimorar a manutenção dos nutrientes de uma variedade de conteúdos, como óleo de peixe e extrato de plantas, e de outros nutrientes que são facilmente oxidáveis.

Ao procurarem uma vida mais saudável, as pessoas tendem a escolher produtos mais naturais, mais saudáveis e mais seguros. No campo dos suplementos dietéticos, muitos fabricantes e proprietários de marcas, como Healthy Care, BioBalance, doTERRA, Walgreens, Sam's Club, Colfarm, Benemax, Healtheries e Sports Research, começaram a procurar alternativas vegetais às cápsulas de gelatina para atender às novas necessidades dos consumidores.

Além disso, a pandemia da COVID-19 levou os consumidores a reavaliarem a saúde, os hábitos de vida e a propensão ao consumo.

"Continuamos vendo uma transformação contínua do pensamento do comprador ao selecionar entre produtos naturais e convencionais", disse Kathryn Peters, vice-presidente executiva da SPINS, uma empresa de tecnologia de dados focada no bem-estar.

"Com o foco do público na saúde e no bem-estar, os produtos naturais continuarão tendo um desempenho superior ao de outros produtos, uma vez que os consumidores continuam investindo em itens de melhor qualidade para comer, usar no corpo e utilizar na manutenção da casa", acrescentou Kathryn.

Enormes diferenças serão encontradas entre, de um lado, as empresas e os proprietários de marcas que usam cápsulas vegetarianas em suplementos dietéticos e, de outro, os que usam cápsulas convencionais. A opinião é de um diretor da VegeGel, uma das maiores produtoras mundiais de cápsulas vegetais de amido.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1228107/Vegetarian_capsule.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road