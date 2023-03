Xinhua Silk Road: cerimônia de premiação da competição global de poesia e prosa realizada no leste da China para comemorar Laozi

PEQUIM, 10 de março de 2023 /PRNewswire/ — A cerimônia de premiação do concurso global de poesia e prosa foi realizada em 2 de março no condado de Guoyang, na cidade de Bozhou, província de Anhui, leste da China, o local de nascimento do Chinese sage Laozi.

Laozi, nasceu em 571 a.C., é um dos mais proeminentes historiadores, pensadores, escritores e historiadores chineses. Ele é fundador do Taoism e autor da Tao Te Ching.

Tirada no dia 2 de Março de 2023, a foto mostra a apresentação de Guoyang hanqiang, um gênero de canto narrativo tradicional do condado de Guoyang (cidade de Bozhou, província de Anhui, leste da China), durante a cerimônia de premiação. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) Tirada no dia 2 de Março de 2023, a foto mostra convidados ilustres e responsáveis governamentais entregando os prêmios aos os vencedores. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Como parte de uma série de eventos em memória a Laozi, em comemoração ao seu 2594.º aniversário de nascimento, o evento incluiu seções como a cerimônia de premiação, apresentação artística, um fórum e uma excursão.

Zheng Qin, funcionário do governo do condado de Guoyang, discursou na cerimônia de premiação que mais poetas, escritores e amigos são bem-vindos para vir a Guoyang e exibir a beleza da natureza, história e pessoas por meio de obras de Guoyang.

"As palavras de sabedoria de Laozi são bem lembradas, oferecendo inspiração e orientação aos chineses dos tempos modernos. A jornada de hoje para Guoyang, a cidade natal de Laozi, trouxe-me novas inspirações", disse Ye Dan, vencedor do primeiro prêmio da competição de poesia.

Um total de mais de 6.000 poemas e mais de 300 prosas foram enviados à competição. Após rodadas de avaliação por juízes profissionais, as 28 peças de cada categoria receberam prêmios.

Esta competição estabeleceu um bom exemplo da exploração da cultura de Laozi em Guoyang, acelerando o desenvolvimento da cultura de Laozi, expandindo a consciência da marca da cultura Laozi e melhorando o poder cultural de Guoyang, disse Chen Xianfa, um famoso poeta chinês.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/333132.html

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2030134/1.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2030136/2.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road