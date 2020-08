Xinhua Silk Road: Changshu intensifica esfuerzos para optimizar su ambiente de negocios

Actualmente, Changshu tiene una inversión total de más de 4.000 millones de dólares de EE.UU. por empresas con financiación japonesa en su zona de alta tecnología, con un capital registrado acumulado que llega a 1.770 millones de dólares de EE.UU.

Sabiendo que los empleados japoneses en Changshu no pueden regresar al trabajo debido a las medidas pertinentes de prevención de la epidemia y al elevado costo de los pasajes de avión, el gobierno municipal de Changshu hizo grandes esfuerzos por comunicarse con departamentos superiores, y solicitó el vuelo fletado para traer de vuelta a los empleados japoneses.

Con el propósito de reducir los riesgos de la propagación de la epidemia y proteger la seguridad de los pasajeros, los empleados japoneses se sometieron a chequeos de temperatura tres veces antes de partir y debían pasar una cuarentena de 14 días después de aterrizar en Changshu.

La acción no solo crea un canal aéreo para ayudar a las empresas a reanudar el trabajo y la producción oportunamente, sino que también reduce su carga financiera gracias a los pasajes más baratos de los vuelos fletados.

"En el proceso de control y prevención de la epidemia, he visto las estrictas medidas de control y el avanzado nivel de gestión del gobierno chino, y también sentí el fuerte apoyo del gobierno municipal de Changshu a las entidades del mercado", dijo un empleado japonés de Sumitomo Rubber (China) Co., Ltd.

En los seis primeros meses de 2020, el Producto Interno Bruto de Changshu aumentó un 0,7% interanual a 108.500 millones de yuanes, en medio de señales de una recuperación económica más amplia de la crisis del coronavirus, y su uso real de capital extranjero sumó 895 millones de dólares de EE.UU., un alza de 104,8% respecto al mismo período del año pasado.

Además, Changshu presenció la firma de 161 nuevos proyectos clave en la primera mitad de 2020, con una inversión total de 55.280 millones de yuanes, mientras la ciudad ha incrementado el apoyo a la inversión en proyectos mediante actividades de firma en la nube.

Entre los proyectos bajo contrato, siete proyectos habían recibido una inversión extranjera de más de 100 millones de dólares de EE.UU. cada uno.

FUENTE Xinhua Silk Road

