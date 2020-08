Xinhua Silk Road: China Liuyang lança programa de turismo cultural convidando investidores para melhorar a imagem da cidade

O programa é dedicado a construir um cinturão de turismo cultural de primeira classe à beira do Rio Liuyang, integrando entretenimento com temática de fogos de artifício, passeios de experiência cultural pela cidade velha e passeios noturnos e de entretenimento no Rio Liuyang.

Cobrindo cerca de 140 hectares, o programa foi projetado para lançar uma linha de cruzeiro de 13 quilômetros e estabelecer dois distritos de turismo cultural ao longo do rio Liuyang, os distritos de Guanlitai e de Puzigang.

O distrito de Guanlitai será transformado em um distrito moderno caracterizado por atrações turísticas centradas nos fogos de artifício de Liuyang, como shows, teatros e o futuro mundo dos fogos de artifício. Para o distrito de Puzigang, o distrito com estilo retrô, pretende implantar a cultura relacionada ao Rio Liuyang e o patrimônio cultural intangível na construção do parque de criatividade cultural do Rio Liuyang, uma cidade velha e um centro de serviços turísticos.

A linha de cruzeiros de 13 km desenvolverá passeios noturnos pelo Rio Liuyang, consistindo em viagens noturnas em hidrovias, docas turísticas e outros projetos de infraestrutura, como a construção de estradas municipais e projetos de construção e melhoria de cenários à beira do rio.

A maioria das grandes empresas administradas centralmente, as 500 maiores empresas do mundo, as 500 maiores empresas da China, as 500 maiores empresas privadas da China e os dez maiores desenvolvedores e operadores de cultura e turismo do país vieram à cidade de Liuyang para negociações sobre os potenciais programas de investimentos.

