Xinhua Silk Road: China State Grid faz novo avanço na tecnologia de distribuição de energia elétrica em corrente contínua

Funcionando para a conversão de CA/CC e distribuição de energia, a usina de Pangdong atua como um dos dois "corações" do projeto de demonstração de distribuição de baixa e média voltagem (BV/MV CC) da State Grid Jiangsu, que deverá se tornar um sistema líder mundial de distribuição de BV/MV CC com os maiores níveis de tensão e os equipamentos técnicos mais modernos no próximo mês de agosto.

Listado como um importante projeto nacional de P&D em 2018, com a construção iniciada em maio passado, o projeto de demonstração é aplicado e realizado pela State Grid Jiangsu. Ela construiu duas usinas centrais de CC ("corações") em Pangdong e Jiuli dentro da zona de desenvolvimento econômico de Wujiang, na cidade de Suzhou, localizada na província de Jiangsu, no leste da China, para construir um sistema BV/MV CC que abrange vários cenários como usos municipal, industrial, comercial e doméstico. Com carga de CC acumulada de 10,5 MW, o sistema consegue diferentes saídas de CC a 10 KV, 750 V e 375 V para atender a diferentes demandas de energia.

A usina de Pangdong comissionada recentemente, por exemplo, poderia converter 10 KV de CA em 10KV de CC e oferecer, sob demanda, diferentes níveis de tensão CC por meio de um transformador, de acordo com Yang Chen, vice-diretor do departamento de operações e inspeção da State Grid Suzhou Power Supply Company sob a State Grid Jiangsu.

A usina de Pangdong também é o centro de controle de todo o sistema de distribuição, disse Yang, observando que o fornecimento de energia pode ser restaurado dentro de 100 milissegundos, em caso de falha na rede, aumentando, assim, a taxa de confiabilidade de fornecimento de energia para 99,999% com o mais moderno sistema de controle e sistema de coordenação.

Observou-se que o projeto até o momento fez inovações nas áreas de planejamento e projeto de sistemas, desenvolvimento de equipamentos essenciais, tecnologia de controle de operações e tecnologia de proteção de sistemas, com 93 patentes aceitas, 12 trabalhos de software registrados e seis padrões nacionais e estrangeiros compilados.

Espera-se que o projeto de demonstração explore o modelo de construção, operação e manutenção para distribuição e uso integrados de energia elétrica em CC e ofereça experiência para mudanças globais na transformação de energia e no consumo de energia, de acordo com Yuan Dong, vice-diretor do departamento de equipamentos da State Grid Jiangsu.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/322415.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1553796/328b44ab8fcf4ebc888a57cf6fa1a8e6.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road