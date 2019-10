Xinhua Silk Road: cidade chinesa de Hangzhou promete desenvolver "nova manufatura" com o setor de aviação como precursora

HANGZHOU, China, 11 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Hangzhou, cidade capital da província de Zhejiang no leste da China está determinada a desenvolver "nova manufatura", destacando o setor de aviação para conseguir a transformação e a atualização de seu setor de manufatura.

Hangzhou, conhecida como a primeira cidade em economia digital da China, promulgou recentemente um "plano de nova manufatura" para construir mecanismos duplos para o crescimento econômico da cidade, que têm por objetivo duplicar o número de empresas com receita de seus principais negócios de 20 milhões ou mais de yuans, empresas nacionais de alta tecnologia e investimento industrial.

Zhou Jiangyong, secretário do Comitê Municipal do Partido Comunista da China de Hangzhou, disse que o desenvolvimento do setor de manufatura de Hangzhou está enfrentando deficiências no volume total, volume adicional, investimento, segmentação industrial e habilidade de absorção corporativa e que a transformação é necessária com urgência.

Como resultado, Hangzhou decidiu liderar o setor da aviação para adotar a "nova manufatura". Durante os últimos anos, Hangzhou formou três grandes plataformas para liderar o desenvolvimento, as quais são o Parque Industrial de Aviação no Novo Distrito de Qiantang, a Zona Econômica do Aeroporto de Hangzhou e a Cidade da Aviação de Jiande.

Entre eles, o Parque Industrial de Aviação no Novo Distrito de Qiantang é a principal prioridade. Vizinho do Aeroporto Internacional Xiaoshan de Hangzhou e somente 135 quilômetros distante de Xangai em linha reta, ele cobre uma área de 5,43 quilômetros quadrados e é composto por duas áreas principais, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e manufatura.

O parque abriga a Xizi Aviation Industry Co., Ltd., Xizi Aerospace Fasteners Co., Ltd e outros projetos importantes e a Xizi Aviation Industry Co. é fornecedora para gigantes nacionais e internacionais da aviação, tais como Aviation Industry Corporation of China, Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), Airbus, Boeing e Bombardier.

Um alto funcionário do Gabinete de Promoção de Investimentos de Hangzhou disse que a plataforma industrial de aviação no Novo Distrito de Qiantang tem por objetivo assumir a manufatura de componentes de grandes aeronaves para a COMAC, expandir a cooperação com o Centro de Conclusão e Entrega do Boeing 737 em Zhoushan, Zhejiang e com a Empresa de Montagem Final da Airbus (em Tianjin), e, por fim, tornar-se uma líder da transformação no setor de manufatura de Hangzhou.

Para facilitar o desenvolvimento do setor, Hangzhou introduziu medidas correspondentes para assegurar o desenvolvimento da P&D, planejamento de espaço e apoio à indústria, disse o funcionário.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/308682.html

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

