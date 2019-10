Xinhua Silk Road: La ciudad china de Hangzhou promete desarrollar una "nueva manufactura" con la industria de la aviación como precursora

HANGZHOU, China, 11 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Hangzhou, la ciudad capital de la provincia de Zhejiang, en China oriental, está decidida a desarrollar una "nueva manufactura", destacando a la industria aérea para lograr la transformación y la mejora de su sector manufacturero.

Hangzhou, conocida como la primera ciudad de China en economía digital, recientemente promulgó un "nuevo plan manufacturero" a fin de construir motores duales para el crecimiento económico de la ciudad, que apunta a duplicar la cantidad de empresas con ingresos por negocios principales de 20 millones de yuanes o más, empresas nacionales de alta tecnología e inversión industrial.

Zhou Jiangyong, secretario del Comité Municipal del PCC de Hangzhou, comentó que el desarrollo del sector manufacturero de Hangzhou enfrenta deficiencias en volumen total, volumen incremental, inversión, segmentación industrial y capacidad de absorción de corporaciones, y se necesita una transformación de carácter urgente.

Por este motivo, Hangzhou ha decidido fomentar la industria de la aviación para adoptar la "nueva manufactura". En los años recientes, Hangzhou ha formado tres plataformas importantes para orientar el desarrollo, que son el Parque Industrial de Aviación en el Nuevo Distrito de Qiantang, la Zona Económica del Aeropuerto de Hangzhou y la Ciudad de la Aviación de Jiande.

Entre ellos, la máxima prioridad es el Parque Industrial de Aviación en el Nuevo Distrito de Qiantang. Ubicado al lado del Aeropuerto Internacional de Hangzhou-Xiaoshan, y a solo 135 kilómetros de Shanghái en línea recta, cubre un área de 5,43 kilómetros cuadrados y está compuesto por dos áreas básicas, investigación y desarrollo (I+D) y fabricación.

El parque alberga a Xizi Aviation Industry Co., Ltd., Xizi Aerospace Fasteners Co., Ltd y otros proyectos cruciales, y Xizi Aviation Industry Co. es proveedor de gigantes locales y extranjeros de la aviación, como la Aviation Industry Corporation of China, Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), Airbus, Boeing y Bombardier.

Un alto funcionario de la Oficina de Promoción de Inversiones de Hangzhou dijo que la plataforma industrial para aviación en el Nuevo Distrito de Qiantang apunta a emprender la fabricación de grandes componentes para aeronaves para COMAC, y ampliar la cooperación con el Centro de Finalización y Entrega de Boeing 737 en Zhoushan, Zhejiang, y con la Compañía de Armado Final de Airbus (Tianjin), y a transformarse en última instancia en un motor de la transformación de la industria manufacturera de Hangzhou.

Para facilitar el desarrollo del sector, Hangzhou ha introducido medidas correspondientes para garantizar la I+D, el planeamiento del espacio y el desarrollo de industrias de soporte, comentó el funcionario.

FUENTE Xinhua Silk Road Information Service

