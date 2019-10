Xinhua Silk Road: cidade de Chenzhou, na região central da China, realiza conferência para promover construção de zona de demonstração de inovação nacional em prol de desenvolvimento sustentável

PEQUIM, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A cidade de Chenzhou, na província de Hunan, na região central da China, realizou recentemente uma conferência para impulsionar a construção de uma zona de demonstração de inovação nacional a fim de implementar no município a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.

Aprovada pelo Conselho de Estado da China em maio deste ano, Chenzhou é uma das seis cidades em todo o país a construírem essa zona de demonstração de inovação, um movimento para a China implementar a Agenda 2030 e envolver-se no âmbito da governança global.

Situada em uma zona em que a bacia do rio Yangtze diverge da bacia do rio das Pérolas, Chenzhou constitui uma fonte importante para o rio das Pérolas e dois importantes distributários do Yangtze: os rios Xiangjiang e Ganjiang. O lago Dongjiang em Chenzhou possui a maior fonte de água potável de Hunan.

A construção dessa zona de demonstração desempenhará um papel crucial na oferta de soluções sistemáticas para que o mundo possa tirar partido do desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos, dando pleno uso às vantagens do sistema hídrico da cidade.

De acordo com Yi Pengfei, secretário do comitê municipal do Partido Comunista da China em Chenzhou, a cidade vai se esforçar para completar a construção inicial da zona de demonstração até 2020 e desenvolver um modelo eficaz até 2025, buscando transformar Chenzhou até 2030 em uma zona de demonstração de transformação ecológica com colinas verdes e águas claras, além de desenvolvimento inclusivo.

Uma série de grandes projetos foi confirmada durante a conferência, totalizando um investimento de 29,2 bilhões de yuans. Foram cinco projetos de plataformas de inovação tecnológica científica envolvendo a utilização de recursos hídricos, o desenvolvimento sustentável e outros campos, bem como dez outros grandes projetos cobrindo abastecimento de água, reciclagem completa de metais não ferrosos e temas relacionados.

