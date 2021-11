Xinhua Silk Road: Começa a Exposição Internacional de Alimentos da China (Huai'an), com destaque para cooperação do setor de alimentos da RCEP

Com o tema "desenvolvimento ecológico e inovador conectando a vida moderna e a alimentação", a exposição foi acessível a participantes nos salões de exposição on-line e nas atividades presenciais, como exposições temáticas, conferências de alto nível e eventos de degustação de alimentos, e atraiu mais de 350 empresas nacionais e estrangeiras para expor novas tecnologias, novas conquistas e novos produtos.

De acordo com Chen Zhichang, chefe do Partido de Huai'an, a exposição pode oferecer uma visão profissional e internacional e oportunidades de exposição aos participantes e expositores.

Durante a exposição, foi realizada a primeira mesa redonda sobre cooperação no setor de alimentos entre os países membros da RCEP, com foco na eliminação de barreiras comerciais, aumento da facilitação do comércio, redução de tarifas e custos comerciais e aprimoramento da cooperação internacional.

Ao mesmo tempo, a Câmara de Comércio Internacional da China emitiu uma proposta para impulsionar a cooperação do setor de alimentos e aprimorar a facilitação do comércio entre os membros da RCEP.

Huai'an irá aprofundar ainda mais a cooperação econômica e comercial, integrar-se ativamente ao fluxo econômico internacional com base no mecanismo da RCEP e transformar a exposição em um evento influente para exibição, benefício mútuo e de ganho para todos os lados, afirmou Shi Zhijun, prefeito de Huai'an .

