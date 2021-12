Xinhua Silk Road: Competição de Planejamento e Projeto de Shaoxing Jianhu começa em Shaoxing, Zhejiang

O projeto da atividade está localizado no meio do distrito de Keqiao, na cidade de Shaoxing, às margens do Lago Jianhu, uma parte importante da área urbana de Keqiao. Conhecido como lago-mãe da antiga civilização chinesa de Yue, o Lago Jianhu é a seção de desenvolvimento central do distrito de Keqiao.

A competição inclui duas seções: planejamento conceitual e projeto de urbanismo. Quanto à parte de planejamento conceitual, ou seja, no resort turístico de Jianhu, que tem o Lago Jianhu como centro, dentro de uma área de cerca de 35,4 quilômetros quadrados, os competidores devem apresentar o conceito geral de planejamento a partir de um nível macro e elaborar o plano de implementação das orientações espaciais gerais, a criação de espaços públicos abertos e a construção de um sistema de transporte diversificado.

A parte do projeto de urbanismo exige que os competidores apresentem o posicionamento de cada área, executem o projeto urbano e moldem o espaço cultural de cada área. Além disso, para manifestar as características do Lago Jianhu, em combinação com as necessidades de configuração espacial e formação da paisagem, os competidores devem selecionar um local para executar o projeto de conceito do "The Jianhu Eye" ("o olho de Jianhu") como o edifício símbolo de entrada.

Quanto à classificação, todos os concorrentes com experiência relevante em projetos do mundo todo podem se inscrever na competição. Um consórcio não poderá ser composto por mais de três membros, e cada parte do consórcio não poderá participar da competição separadamente em seu próprio nome ou por meio da formação de um consórcio com outras instituições de projeto. O montante total das bonificações é de até 9,5 milhões de yuans antes da dedução dos impostos, com seis finalistas, incluindo um primeiro prêmio, um segundo prêmio, um terceiro prêmio e três prêmios para os finalistas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1707213/20211209174636.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

