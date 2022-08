Xinhua Silk Road: Condado de Lingqiu, no norte da China, considera a agricultura orgânica uma forma eficaz de promover o desenvolvimento rural

BEIJING, 10 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O condado de Lingqiu, na província de Shanxi, no norte da China, adotou a agricultura orgânica como forma eficaz de impulsionar o desenvolvimento rural de alta qualidade.

Com o tema "A agricultura orgânica promove o desenvolvimento rural de alta qualidade", o 9.º Fórum Internacional de Agricultura Orgânica da China, Datong e Chehe foi realizado no sábado na cidade de Datong, província de Shanxi, no norte da China.

Comunidade orgânica Chehe no condado de Lingqiu, cidade de Datong, província de Shanxi, no norte da China. (Foto de Jia Cunbiao) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Quase 100 especialistas e acadêmicos nacionais e estrangeiros de renome se reuniram tanto on-line quanto presencialmente para discutir a direção do desenvolvimento futuro da agricultura orgânica.

O evento aconteceu pela primeira vez em 2014, e foi realizado com sucesso oito vezes consecutivas.

Ai Lingyu, vice-secretário do Comitê Municipal do PCC Datong, disse na cerimônia de abertura do fórum que é necessário dar plena importância à vantagem da plataforma do fórum e otimizar constantemente o sistema de produção agrícola orgânica, o sistema de políticas e o sistema de marketing, em uma tentativa de fazer com que o "alimento orgânico de Datong" brilhe ainda mais em todo o país e ganhe uma base no mercado externo.

Desde 2013, o condado de Lingqiu, na cidade de Datong, tem explorado uma nova forma de transformação e desenvolvimento agrícola, adotando a agricultura orgânica como tarefa básica e objetivo de desenvolvimento.

Ao mesmo tempo, Lingqiu também adotou um modelo de desenvolvimento que combina agricultura orgânica, belas paisagens e ecoturismo. Seis comunidades foram construídas tendo como base a agricultura orgânica.

Como o primeiro modelo de agricultura orgânica em nível de vilarejo em Lingqiu, a Comunidade Orgânica Chehe viu sua renda per capita aumentar de 2.300 yuans em 2013 para 21.500 yuans em 2020.

Após quase uma década de desenvolvimento, o condado de Lingqiu conta com uma área de produção agrícola orgânica de cerca de 66,67 quilômetros quadrados, 54 produtos orgânicos certificados e mais de 30 empresas de produção agrícola orgânica.

Os especialistas do Fórum também acreditam que a agricultura orgânica pode desempenhar um papel positivo na resolução de problemas de segurança alimentar, aumentando continuamente os níveis de renda rural, além de melhorar a segurança ecológica do meio ambiente.

FONTE Xinhua Silk Road

