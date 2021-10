Xinhua Silk Road: Conferência anual do Fórum da Rua Financeira de 2021 começa em Pequim na quarta-feira.

PEQUIM, 19 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A conferência anual do Fórum da Rua Financeira de 2021 está prevista para ter início nesta quarta-feira, em Pequim, afirmou o organizador durante uma coletiva de imprensa.

O evento, que durará três dias, terá como tema a "resiliência econômica e ações financeiras", destacando tópicos bastante diversificados, com a expectativa de participação de mais pessoas vindas do estrangeiro do que na edição do ano anterior.