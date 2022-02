Xinhua Silk Road: Das ostchinesische Suzhou verstärkt die multidimensionale Unterstützung für den Aufbau eines Innovationsclusters der elektronischen Informationsindustrie

PEKING, 10. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Am Dienstag fand eine Konferenz zur Förderung des Aufbaus eines industriellen Innovationsclusters für die elektronische Informationsindustrie in der Stadt Suzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu statt. Auf der Veranstaltung wurde auch ein LTPS-Projekt (Low Temperature Poly-Silicon) der AU Optronics Corporation (AUO) vorgestellt.