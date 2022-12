Xinhua Silk Road: Der chinesische Spirituosenhersteller Wuliangye hält 26. Jahrestagung ab

PEKING, China, 20. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Chinas führender Spirituosenhersteller Wuliangye Yibin Co., Ltd. hielt am Sonntag seinen 26. Jahreskongress mit dem Titel "Gemeinsames Wachstum durch Diskussion und Zusammenarbeit" in der Stadt Yibin in der südwestchinesischen Provinz Sichuan ab.

Photo taken on Dec. 18, 2022 shows Wuliangye's 26th Annual Convention: Achieving Shared Growth through Discussion and Collaboration held in the city of Yibin, southwest China's Sichuan Province.

Während der Veranstaltung wurde über die Leistung des Unternehmens im Jahr 2022 informiert. Die Daten zeigten, dass Wuliangye in den ersten drei Quartalen dieses Jahres einen Umsatz von 55,78 Milliarden Yuan (etwa 7,99 Milliarden US-Dollar) erzielte, ein Anstieg von 12,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was einem Nettogewinn von 19,99 Milliarden Yuan und einem Anstieg von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Nach Angaben des Unternehmens ist der Markenwert von Wuliangye fünf Jahre in Folge zweistellig gewachsen und liegt nun bei 364,62 Milliarden Yuan. Damit ist Wuliangye die einzige Marke, die in der chinesischen Baijiu-Branche als „Marke mit der besten Leistung im Jahr 2022" ausgezeichnet wurde.

Die Gäste, die an den Veranstaltungen teilnahmen, sprachen ihre Anerkennung für die Leistungen der Marke aus und hoffen, dass sie weitere Beiträge zur hochwertigen Entwicklung der Branche leisten wird.

Während der Veranstaltung wurden auch eine Reihe von Auszeichnungen verliehen, um den Markenbetreibern und strategischen Partnern von Wuliangye zu danken.

Zeng Congqin, Vorstandsvorsitzender von Wuliangye, erklärte, das Unternehmen werde sich weiterhin zu einem Spirituosenhersteller von Weltrang entwickeln, der in Bezug auf Produkte, Marke, Innovation und Unternehmensführung fortschrittlich sei und zur Modernisierung des Landes und dem Streben der Menschen nach einem besseren Leben beitragen werde.

