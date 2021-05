Xinhua Silk Road: Der Kulturkarneval Westward Journey und der China Tourism Day beginnen am Dienstag in der chinesischen Stadt Lianyungang

PEKING, 20. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Am Dienstag fand in der Huaguo Mountain Scenic Area in Lianyungang, der ostchinesischen Provinz Jiangsu, die Eröffnungszeremonie des Kulturkarnevals „Lianyungang Westward Journey 2021" und des Thementages „China Tourism Day" statt.

Die Veranstaltung, die bis Dezember laufen soll, zielt darauf ab, die Klassiker von Westward Journey zu überprüfen, das Markenimage von Westward Journey aufzubauen und das Gefühl der Menschen für kulturelle Aneignung und Glück zu stärken.