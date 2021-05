Xinhua Silk Road: festival cultural Westward Journey e evento temático do Dia do Turismo da China começam na terça-feira em Lianyungang, leste da China

BEIJING, 20 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A cerimônia de lançamento do festival cultural 2021 Lianyungang Westward Journey e do evento temático do Dia do Turismo da China foi realizada na terça-feira no Huaguo Mountain Scenic Area em Lianyungang, província de Jiangsu, leste da China.

O evento, programado para durar até dezembro, tem como objetivo relembrar os clássicos da Westward Journey, a fim de fortalecer a imagem da marca Westward Journey e aumentar o senso de aquisição cultural e felicidade das pessoas.