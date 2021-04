Xinhua Silk Road: Der Shanghai Sub-Wettbewerb von China (Nanxun) 4. Global Innovation & Entrepreneurship Contest of Elite Talents findet am Donnerstag statt

PEKING, 26. April 2021 /PRNewswire/ -- Der Shanghai-Sub-Wettbewerb des 4. Global Innovation & Entrepreneurship Contest of Elite Talents, der vom Nanxun-Distrikt von Huzhou, einer Stadt auf Präfektur-Ebene in der ostchinesischen Provinz Zhejiang, ausgerichtet wird, findet am Donnerstag statt.

Der 4. Global Innovation & Entrepreneurship Contest of Elite Talents wurde am 16. April gestartet, mit dem Ziel, Elitetalente aus dem In- und Ausland für die Entwicklung von Nanxun zu gewinnen.