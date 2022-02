Xinhua Silk Road : Des entreprises de Quanzhou, dans le Fujian (est de la Chine), fournissent des vêtements de sport à huit délégations olympiques

Pendant le grand événement sportif, ANTA, une entreprise de vêtements de sport de Quanzhou, a non seulement fourni des équipements de remise de médailles à la délégation chinoise, mais a également fabriqué des équipements de compétition pour 12 équipes nationales chinoises, comme le patinage de vitesse sur piste courte, le patinage de vitesse, le skeleton et le curling.

Peak, un fournisseur d'équipements sportifs, a parrainé sept délégations olympiques de nations étrangères, dont la Belgique, l'Islande, l'Ukraine, la Nouvelle-Zélande et la Roumanie, tandis que Shuhua Sports, un fournisseur d'équipements de fitness, a offert des équipements de fitness et des services d'appui pour le Village Olympique d'hiver et le Village Paralympique d'hiver.

Entre-temps, Panpan Foods, une marque du Fujian, a fourni plus de 20 millions de sacs ou de barils de produits alimentaires, notamment des noix, des biscuits et du pain, ainsi que des produits spécialement conçus pour les Jeux Olympiques.

Des marques de Quanzhou telles que ANTA, Peak et Shuhua ont également soutenu l'événement en participant au relais de la flamme.

Consultez le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/326384.html

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1743964/image_1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road