Xinhua Silk Road : Des projets d'une valeur de plusieurs milliards de dollars ont été approuvés à Kunshan, dans l'est de la Chine

PÉKIN, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Une conférence sur le développement de l'industrie émergente s'est tenue mercredi à Kunshan, pour célébrer le 30e anniversaire de la zone de développement économique et technologique (ETDZ) et assister à une série de projets signés, commencés et achevés.

Photo shows the view of Kunshan in east China's Jiangsu Province. [Photo provided to Xinhua Silk Road]

Trente-trois projets représentant un investissement total de plus de 50 milliards de yuans (environ 7,18 milliards de dollars américains) ont été approuvés dans la ville de Kunshan, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine. Ces projets couvrent les domaines de l'économie numérique, de la fabrication intelligente et des nouvelles énergies. Parallèlement, 45 projets ont été officiellement amorcés et 46 projets ont été achevés, selon l'organisateur de l'événement.

Par ailleurs, deux nouvelles plateformes, dont la base de Kunshan de la Bourse de Pékin et le centre d'incubation des petites et moyennes entreprises de Kunshan, ont été dévoilées lors de l'événement.

Kunshan est un pionnier dans la campagne d'ouverture de la Chine. Reconnue zone de développement économique et technologique de niveau national par le Conseil des affaires d'État en 1992, Kunshan a attiré des investissements étrangers de plus de 43 milliards de dollars américains en provenance de 51 pays et régions, ce qui a permis de réaliser plus de 2 700 projets. Cinquante-deux entreprises du classement Global Fortune 500 ont implanté des usines à Kunshan.

En 2021, Kunshan a enregistré un produit intérieur brut (PIB) régional de 474,81 milliards de yuans, une production totale de plus de 1 000 milliards de yuans par des entreprises industrielles de taille supérieure à celle indiquée, et des exportations et importations totales d'une valeur de 106,6 milliards de dollars américains. Le volume du commerce extérieur est le premier de tous les comtés de Chine.

Ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts déployés par Kunshan pour optimiser l'environnement commercial. La ville a mis en place de nouvelles politiques pendant quatre années consécutives pour améliorer le climat des affaires.

