Xinhua Silk Road: destilaria chinesa Xifeng Group concentra-se na criação de uma marca internacional de baijiu caracterizando a cultura Silk Road

Enfrentando a pressão dupla representada pela pandemia da COVID-19 e recessão econômica global em 2020, a empresa alcançou uma receita de vendas de 6,3 bilhões de yuans, representando um aumento de 100% na receita de produtos independentes (self-run).

No contexto de impulsionar um padrão de desenvolvimento de "dupla circulação", no qual os mercados interno e externo se reforçam, tendo o mercado interno como pilar, o Xifeng Group está observando o mercado internacional e acelerando os planos internacionais.

A empresa assinou contratos com muitos distribuidores estrangeiros e obteve intenções de cooperação com muitos comerciantes estrangeiros para expandir a sua presença no mercado internacional.

Em 2020, o Xifeng Group promoveu firmemente a estratégia de "desenvolvimento nacional e de ponta" e implementou o layout de mercado nacional "4 + 6 + 16", ou seja, quatro zonas estratégicas, seis zonas especiais e 16 filiais provinciais e divisões internacionais, observou Zhang Zheng, diretor do partido e presidente da empresa.

Chang'an, o nome de Xi'an antigamente, foi o ponto de partida da antiga Silk Road e, desenvolvida em meio a essa atmosfera, Xifeng baijiu é uma conceituada marca de baijiu, que ostenta a cultura da Silk Road, disse Zhang.

A empresa aproveitará ao máximo a sua localização do Belt and Road para construir uma zona de experiência de turismo cultural que integre o plantio, a produção e fermentação de grãos crus, a experiência da colheita, a disseminação cultural e a customização de baiju, item de colecionador, para aprimorar ainda mais a experiência dos clientes e elaborar um novo marketing para o baijiu chinês, acrescentou.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/320509.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1474751/1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road