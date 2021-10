Xinhua Silk Road: Die 6. Jahreskonferenz des Taihu World Cultural Forum beginnt im ostchinesischen Anhui, um das Lernen zwischen den Zivilisationen gemeinsam zu fördern

PEKING, 15 October 2021 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto „Gegenseitiges Lernen zwischen Zivilisationen: Gemeinsamer Aufbau einer Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft für die Menschheit" begann am Dienstag die sechste Jahreskonferenz des Taihu-Weltkulturforums in Bengbu City in der ostchinesischen Provinz Anhui, wo Experten und Beamte aus der ganzen Welt zusammenkamen, um Erkenntnisse und Ansichten über Zivilisationen zwischen verschiedenen Kulturen auszutauschen.