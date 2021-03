Xinhua Silk Road: Die Changsha National Economic and Technological Development Zone in Hunan, Zentralchina, enthüllt mehrere Maßnahmen, um internationale Talente anzuziehen

BEIJING, 24. März 2021 /PRNewswire/ -- Die Changsha National Economic and Technological Development Zone, die im Osten von Changsha, der Hauptstadt der Hunanprovinz in Zentralchina liegt, veranstaltete am 18. März das Event „China (Hunan) Pilot Free Trade Zone International Talent Port Policy Promotion and Talent Exchange", um Talente aus aller Welt anzuziehen.

Zhang Qinghong, der Direktor des Verwaltungskomitees der Changsha National Economic and Technological Development Zone, stellte eine Reihe von Maßnahmen vor, um mehr internationale Spitzenkräfte anzuziehen.