Xinhua Silk Road: Die ostchinesische Stadt Wuxi treibt die Entwicklung der biomedizinischen Industrie voran

PEKING, 8. August 2022 /PRNewswire/ -- Auf der Taihu Bay Future Healthcare Conference 2022, die am Donnerstag in der Stadt Wuxi in der ostchinesischen Provinz Jiangsu stattfand, wurde das Wuxi Intellectual Property Protection Center gegründet, das 52 biomedizinische Projekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt mehr als 30 Milliarden Yuan unter Vertrag genommen hat.

Die biomedizinische Industrie ist ein wichtiger Bestandteil des Aufbaus eines modernen Industriesystems in Wuxi im Zeitraum des 14. Fünfjahresplans (2021-2025). Sein Umfang wird im Jahr 2021 140 Milliarden Yuan übersteigen, was einem Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit gehört Wuxi zu den 20 größten Städten auf Präfektur-Ebene, die im China Biomedical Industry Barometer 2021 aufgeführt sind.

Neben dem Eigentumsschutzzentrum wurden auf der Konferenz sechs biomedizinische Industrieparks genehmigt und drei öffentliche biomedizinische Plattformen eingeweiht, die der Entwicklung der biomedizinischen Industrie in Wuxi neue Impulse verleihen sollen.

Die Stadt werde ihre Industriekette stärken und ausbauen, um ein modernes biomedizinisches Industriecluster im Wert von 200 Milliarden Yuan zu schaffen, sagte Du Xiaogang, Sekretär des Parteikomitees der Stadt Wuxi, der KPCh.

Die biomedizinische Industrie hat in Wuxi früh begonnen. Mit einer guten Grundlage hat sie eine relativ umfassende Industriekette entwickelt, die die Produktion von chemischen Rohstoffen, die Herstellung von Präparaten und das Outsourcing von pharmazeutischen Dienstleistungen umfasst. 1.278 biomedizinische Unternehmen wie AstraZeneca und WuXi Biologics AppTech haben sich hier angesiedelt, was einen starken Clustereffekt zeigt.

Mit dem Ziel, ein biomedizinisches Industriehochland von Weltrang mit besonderen Merkmalen zu schaffen, hat Wuxi nicht nur eine spezielle Politik für die Entwicklung biomedizinischer Industrieparks erlassen, sondern auch einen speziellen Fonds für die moderne biomedizinische Industrie eingerichtet, um Durchbrüche in zukunftsweisenden Technologien und Innovationsforschung zu belohnen. Im Jahr 2021 finanzierte Wuxi mehr als 32 Millionen Yuan für die wissenschaftliche und technologische Entwicklung von 43 biomedizinischen Projekten.

Auf der Konferenz wurden mehrere Fondsvereinbarungen unterzeichnet, darunter ein Biomedizinfonds in Höhe von 5 Milliarden Yuan, der gemeinsam von der Guolian Group, AstraZeneca und der China International Capital Corporation Limited eingerichtet wurde.

